Útok na ruské sily pri Pokrovsku mal čiastočný úspech, tvrdí Kyjev

Obrancovia mesta uviedli, že zničili päť ruských motocyklov a päť áut.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, Oleg Petrasiuk/24. mechanizovaná brigáda Ukrajiny via AP
Ukrajinská armáda oznámila, že jej útok na ruské jednotky a ich ľahké úžitkové vozidlá pozdĺž cesty Selidove-Pokrovskmal čiastočný úspech“. Niektoré ruské vozidlá boli zničené na prístupoch k mestu a niektoré v samotnom meste. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje vyjadrenie ukrajinského 7. zboru Výsadkových útočných síl.

Ukrajinské obranné sily v utorok zničili päť motocyklov a päť áut v Pokrovsku a na prístupoch k mestu. Pátracie a úderné operácie pokračujú, uviedol 7. zbor.

Ukrajinskí vojaci podľa Kyjeva pracujú na zničení palebných pozícií, ktoré sa Rusom v ostatných dňoch podarilo zriadiť v niektorých domoch v Pokrovsku. Momentálne sa však podľa Ukrajinskej pravdy rovnováha síl v meste nezmenila.

Okruhy tém: Donecká oblasť Pokrovsk vojna na Ukrajine
