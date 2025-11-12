Útok na ruské sily pri Pokrovsku mal čiastočný úspech, tvrdí Kyjev

Ukrajinská armáda oznámila, že jej útok na ruské jednotky a ich ľahké úžitkové vozidlá pozdĺž cesty Selidove-Pokrovsk „mal čiastočný úspech“. Niektoré ruské vozidlá boli zničené na prístupoch k mestu a niektoré v samotnom meste. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje vyjadrenie ukrajinského 7. zboru Výsadkových útočných síl.
Ukrajinské obranné sily v utorok zničili päť motocyklov a päť áut v Pokrovsku a na prístupoch k mestu. Pátracie a úderné operácie pokračujú, uviedol 7. zbor.
Ukrajinskí vojaci podľa Kyjeva pracujú na zničení palebných pozícií, ktoré sa Rusom v ostatných dňoch podarilo zriadiť v niektorých domoch v Pokrovsku. Momentálne sa však podľa Ukrajinskej pravdy rovnováha síl v meste nezmenila.