Útok na koksáreň v Avdijivke by pre Rusko znamenal veľké straty, nachádza sa na strategickej pozícií

Britské obranné spravodajstvo predpokladá, že Rusi utrpia veľké straty, ak sa rozhodnú zaútočiť na koksáreň v ukrajinskom meste Avdijivka v Doneckej oblasti.

Strategická pozícia

Spravodajská služba britského rezortu obrany to uviedla v najnovšej správe o vývoji vojny na Ukrajine, ktorú vo štvrtok zverejnila na platforme X. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Koksáreň v Avdijivke je na strategickej pozícii nad hlavnou cestou do mesta, takže ak by ju dobyli ruské okupačné sily, pre Ukrajinu by bolo ťažšie zásobovať mesto.

Politický význam

„Avšak tento priemyselný podnik poskytuje Ukrajine obrannú výhodu a ruské sily pravdepodobne utrpia značné straty, ak sa na objekt pokúsia zaútočiť,“ konštatuje britské ministerstvo obrany.

Obranné spravodajstvo Veľkej Británie dodáva, že Avdijivka má pre Ruskú federáciu politický význam, pretože sa nachádza blízko mesta Doneck, ktoré Rusi ovládajú od roku 2014.