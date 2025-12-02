Útok dronov spôsobil požiar v ropnom sklade v ruskej Oriolskej oblasti

Uviedol to gubernátor oblasti a ruský telegramový kanál Astra.
V ruskom meste Livny v Oriolskej oblasti vypukol po útoku dronu požiar v ropnom sklade. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ruský telegramový kanál Astra a gubernátora Oriolskej oblasti Andreja Klyčkova.

Kanál Astra s odvolaním sa na miestnych obyvateľov uviedol, že napadnutý bol ropný sklad v meste Livny. Gubernátor sa vyjadril, že „Oriolská oblasť sa v noci opäť stala terčom útoku bezpilotných lietadiel, ktoré spôsobili požiar v zariadeniach palivovej a energetickej infraštruktúry.“ Podľa jeho slov na mieste pracujú pracovníci ministerstva pre mimoriadne situácie a prebiehajú „potrebné opatrenia na riešenie následkov“.

Ropný sklad Oriolnefteprodukt v meste Livny bol terčom útoku aj v januári tohto roka.

