Ukrajinci dronom zostrelili vrtuľník Mi-8 na ruskom území

Ukrajinská armáda zostrelila ruský vrtuľník Mi-8 na ruskom území v Rostovskej oblasti pomocou dronu s ďalekým doletom. Uviedli to ukrajinské špeciálne operačné sily, informuje web Kyiv Independent.
Išlo o prvý prípad operácie, v ktorej Ukrajina použila dron s ďalekým doletom na zostrelenie ruského vrtuľníka Mi-8. Vrtuľník bol zostrelený neďaleko obce Kutejnikovo v ruskej Rostovskej oblasti, napísali ukrajinské špeciálne sily na komunikačnej platforme Telegram. Dátum a podrobnosti operácie Kyjev nezverejnil. „Meníme pravidlá hry,“ uviedli špeciálne sily.
Mi-8 je dvojmotorový vrtuľník sovietskej konštrukcie, ktorý sa široko používa na prepravu a bojovú podporu.