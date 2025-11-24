Ukrajinci dronom zostrelili vrtuľník Mi-8 na ruskom území

Stroj používaný na prepravu a bojovú podporu zničili v Rostovskej oblasti.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Vrtuľník Mi-8. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Ukrajinská armáda zostrelila ruský vrtuľník Mi-8 na ruskom území v Rostovskej oblasti pomocou dronu s ďalekým doletom. Uviedli to ukrajinské špeciálne operačné sily, informuje web Kyiv Independent.

Išlo o prvý prípad operácie, v ktorej Ukrajina použila dron s ďalekým doletom na zostrelenie ruského vrtuľníka Mi-8. Vrtuľník bol zostrelený neďaleko obce Kutejnikovo v ruskej Rostovskej oblasti, napísali ukrajinské špeciálne sily na komunikačnej platforme Telegram. Dátum a podrobnosti operácie Kyjev nezverejnil. „Meníme pravidlá hry,“ uviedli špeciálne sily.

Mi-8 je dvojmotorový vrtuľník sovietskej konštrukcie, ktorý sa široko používa na prepravu a bojovú podporu.

Okruhy tém: Dron ruské územie Vojna na Ukrajine Vrtuľník zostrelenie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk