Útočník New Yorku Rangers sa zapísal do histórie, hetrikom zaistil tímu postup do finále Východnej konferencie NHL

Hokejisti tímu New Yorku Rangers v noci zo štvrtka na piatok postúpili do finále Východnej konferencie kanadsko-americkej NHL.

V šiestom zápase 2. kola play-off zvíťazili na ľade Caroliny Hurricanes 5:3 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Hrdinom tímu z Mannhatanu sa stal útočník Chris Kreider, ktorý čistým hetrikom za 9 minút otočil vývoj zápasu v prospech Rangers.

Obrat 11 minút pred koncom

V úvodných dvoch dejstvách si domáca Carolina vypracovala dvojgólový náskok a všetko nasvedčovalo tomu, že tím vedený koučom Rodom Brind´Amourom si vynúti rozhodujúci siedmy zápas. Avšak 11 minút pred koncom začal úradovať krídelník prvého útoku Newyorčanov Chris Kreider, ktorý tromi gólmi prakticky ukončil Caroline sezónu.

„Po druhej tretine sme si povedali, že musíme začať niektoré veci robiť inak. Zmenili sme náš prejav a vyšlo to. O svojich góloch nerád hovorím, ale môžem povedať, že pred duelom som cítil, že skórujem. To, že dám tri góly, som však nečakal,“ povedal pre oficiálny web Rangers 33-ročný Američan, ktorý je súčasťou klubu už od roku 2011.

Historický zápis

Kreider sa stal tretím hráčom v histórii organizácie Rangers, ktorý dosiahol hetrik v rovnakej tretine v zápase play-off. Pred ním sa to podarilo iba dvom legendám NHL Markovi Messierovi v roku 1994 a Wayneovi Gretzkému o tri roky neskôr.

„Keď to počujem, tak cítim hrdosť, ale zároveň si uvedomujem, že najdôležitejšie bude to, aby sme pracovali ako tím a získali Stanley Cup. To je náš cieľ,“ doplnil jeden z lídrov víťazného tímu základnej časti NHL.

Uvoľnenie českého útočníka

Rangers v konferenčnom finále narazia na lepšieho z dvojice Florida Panthers – Boston Bruins, pričom „panteri“ po piatich dueloch vedú 3:2 na zápasy. Vyradenie Caroliny znamená, že pre potreby národného tímu na domácich MS je k dispozícii český útočník Martin Nečas, ktorý v závere prvej tretiny svojim 32. gólom v sezóne otvoril skóre duelu.

V noci na piatok sa hralo aj piate stretnutie série 2. kola play-off medzi Vancouverom Canucks a Edmontonom Oilers. O krok bližšie ku konferenčnému finále na západe sú „kosatky“, ktoré triumfovali na svojom ľade 3:2. Duel rozhodol 33 sekúnd pred záverečnou sirénou J. T. Miller.