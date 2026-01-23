Úspešnú Američanku čaká súťažná pauza. Prečo bude Sydney McLaughlinová-Levroneová absentovať?

Dvojnásobná olympijská šampiónka na 400 m prekážok sa teší na prírastok do rodiny.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sydney Mclaughlinová,, letná olympiáda v Tokiu
Američanka Sydney McLaughlinová na letnej olympiáde v Tokiu v pretekoch na 400 m cez prekážky o 44 stotín zlepšila svoj svetový rekord. Tokio, 4. august 2021. Foto: SITA/AP.
Spojené štáty americké Atletika Atletika z lokality Spojené štáty americké

Multimedailistku z olympijských hier aj majstrovstiev sveta v atletike Sydney McLaughlinovú-Levroneovú čaká súťažná pauza. Nie je za tým zranenie, dvadsaťšesťročnú Američanku totiž čakajú milé povinnosti.

Na sociálnych sieťach zdieľala sériu fotografií s manželom Andrém Levroneom, ku ktorým pridala odkaz: „S milovaným človekom sme stvorili človeka.“ Na snímkach je vidieť pár, ako obdivuje ultrazvukové snímky ich budúceho potomka.

McLaughlinová-Levroneová patrí medzi najväčšie hviezdy atletiky, na vlaňajších majstrovstvách sveta v Tokiu získala dve zlaté medaily – na 400 m aj v štafete na 4×400 m.

V japonskej metropole sa stala prvou ženou od roku 1985, ktorá absolvovala štvorstovku pod 48 sekúnd, takmer prekonala aj 41 rokov starý svetový rekord Marity Kochovej (47,60 s).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pred rokom 2025 sa venovala behu na 400 m prekážok a v tejto disciplíne získala zlato na OH v Tokiu 2021 aj Paríži 2024.

Viac k osobe: Sydney McLaughlinová
Firmy a inštitúcie: Svetová atletika
Okruhy tém: OH 2024 v Paríži Svetový rekord
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk