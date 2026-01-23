Úspešnú Američanku čaká súťažná pauza. Prečo bude Sydney McLaughlinová-Levroneová absentovať?

Multimedailistku z olympijských hier aj majstrovstiev sveta v atletike Sydney McLaughlinovú-Levroneovú čaká súťažná pauza. Nie je za tým zranenie, dvadsaťšesťročnú Američanku totiž čakajú milé povinnosti.
Na sociálnych sieťach zdieľala sériu fotografií s manželom Andrém Levroneom, ku ktorým pridala odkaz: „S milovaným človekom sme stvorili človeka.“ Na snímkach je vidieť pár, ako obdivuje ultrazvukové snímky ich budúceho potomka.
McLaughlinová-Levroneová patrí medzi najväčšie hviezdy atletiky, na vlaňajších majstrovstvách sveta v Tokiu získala dve zlaté medaily – na 400 m aj v štafete na 4×400 m.
V japonskej metropole sa stala prvou ženou od roku 1985, ktorá absolvovala štvorstovku pod 48 sekúnd, takmer prekonala aj 41 rokov starý svetový rekord Marity Kochovej (47,60 s).
Pred rokom 2025 sa venovala behu na 400 m prekážok a v tejto disciplíne získala zlato na OH v Tokiu 2021 aj Paríži 2024.