Anketa Atlét roka pozná svojich víťazov. Stali sa nimi Duplantis a McLaughlinová-Levronová

Tituly najlepších atlétov planéty v roku 2025 získali švédsky skokan o žrdi Armand „Mondo“ Duplantis a americká šprintérka na 400 m Sydney McLaughlinová-Levronová. Stalo sa tak počas galavečera Svetovej atletiky v Monaku.
Dvadsaťšesťročný Duplantis v roku 2025 prekonal štyri svetové rekordy v skoku o žrdi a získal tituly majstra sveta v hale aj pod holým nebom. Rodák z USA zostal bezdolaný vo všetkých 16 súťažiach, v ktorých sa predstavil. Stal sa prvým mužským žrdkárom v modernej histórii, ktorý v dvoch po sebe idúcich sezónach nenašiel premožiteľa.
Na majstrovstvách sveta v Tokiu prekonal svetový rekord 630cm metra a štrnástykrát v kariére zlepšil svetové maximum. Počas víkendu už tretíkrát získal ocenenie Atléta roka, predtým ho takto ocenili aj v rokoch 2020 a 2022.
Jeho rovesníčka Sydney McLaughlinová-Levronová dosiahla druhý najlepší čas v histórii na 400 metrov a získala titul majsterky sveta. Prekonala rekord šampionátu a takmer pokorila aj 40 rokov starý svetový rekord Marity Kochovej z bývalého Východného Nemecka.
Dvojnásobná olympijská šampiónka v behu na 400 metrov cez prekážky sa stala prvou ženou od roku 1985, ktorá sa na 400 metrov dostala po 48 sekúnd. Na MS v Tokiu získala zlato aj ako členka štafety na 4x 400 metrov. V roku 2022 získala aj celkové ocenenie Atlétka roka.
Medzi ďalšími ocenenými sa ocitli aj kenský bežec Emmanuel Wanyonyi, austrálska výškarka Nicola Olyslagersová, kenský maratónec Sebastian Sawe a španielska chodecká šampiónka María Pérezová.