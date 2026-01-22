USA vyzývajú nigérijskú vládu na lepšiu ochranu kresťanov po únosoch v štáte Kaduna

Spojené štáty vo štvrtok vyzvali Nigériu, aby urobila viac pre ochranu kresťanov po hromadnom únose veriacich z viacerých kostolov v severonigérijskom štáte Kaduna. Vyhlásenie zaznelo v čase, keď sa v Abuji začalo rokovanie na vysokej úrovni o bezpečnostnej situácii v krajine.
Americké vyjadrenia prišli v období zvýšeného diplomatického tlaku Washingtonu na Nigériu pre násilie, ktoré americký prezident Donald Trump opakovane označil za „genocídu“ a „prenasledovanie“ kresťanov.
Náboženstvo nehrá úlohu
Takýto výklad však nigérijská vláda aj nezávislí analytici odmietajú s tým, že krajina čelí prekrývajúcim sa bezpečnostným hrozbám, ktoré zasahujú civilistov bez ohľadu na náboženstvo.
„Nigérijská vláda musí urobiť viac pre ochranu kresťanov a ich práva slobodne a bezpečne vyznávať svoju vieru,“ uviedla Allison Hookerová, námestníčka amerického ministra zahraničných vecí pre politické záležitosti. Odkázala pritom na únos viac než 170 ľudí z viacerých kostolov v štáte Kaduna.
Polícia všetko poprela
Hookerová je najvyššie postavenou predstaviteľkou americkej administratívy, ktorá Nigériu navštívila počas druhého funkčného obdobia prezidenta Trumpa. Vo svojom prejave sa však nezmienila o moslimských obetiach násilia, čo vyvolalo ďalšiu polemiku.
Nedeľný útok v Kadune, pri ktorom ozbrojenci uniesli z dvoch kostolov 163 veriacich, je ostatným zo série masových únosov, ktoré v posledných rokoch otriasli Nigériou. Úrady ich pripisujú ozbrojeným gangom známym ako „banditi“, ktorí operujú najmä v severozápadných a stredných častiach krajiny.
Kontroverziu vyvolala aj skutočnosť, že polícia najskôr poprela, že by sa útok vôbec stal, a svoje stanovisko upravila až neskôr.