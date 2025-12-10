USA plánujú vyžadovať od zahraničných turistov zverejnenie histórie na sociálnych sieťach

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje nariadiť bezvízovým zahraničným turistom, aby pred vstupom do krajiny zverejnili svoju históriu na sociálnych médiách za posledných päť rokov, vyplýva z oficiálneho oznámenia.
Navrhované pravidlá, ktoré boli zverejnené v utorok vo Federálnom registri, by sa týkali návštevníkov zo 42 krajín vrátane Slovenska, ktorí nepotrebujú víza na vstup do USA. V súčasnosti musia títo cestujúci požiadať len o výnimku známu ako elektronický systém cestovného povolenia (ESTA), ktorý však vyžaduje poskytnutie určitých osobných údajov.
„Upadajúca“ Európa má najsilnejší ľudskoprávny systém na svete. OSN obhajuje EÚ pred Trumpovými výlevmi
Podľa navrhovaných nových pravidiel by sa zber údajov zo sociálnych médií stal povinnou súčasťou žiadostí v ESTA. Žiadatelia by museli poskytnúť históriu svojich sociálnych médií za posledných päť rokov.
Okrem toho by museli predložiť ďalšie „vysoko hodnotné údaje“, vrátane telefónnych čísel z ostatných piatich rokov, e-mailových adries z ostatného desaťročia, osobné údaje o členoch rodiny a biometrické informácie. Verejnosť má 60 dní na pripomienky k tomuto návrhu.