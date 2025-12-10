„Upadajúca“ Európa má najsilnejší ľudskoprávny systém na svete. OSN obhajuje EÚ pred Trumpovými výlevmi

Vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi sa od Trumpovho návratu k moci v januári vyostrili v niekoľkých oblastiach – od zbližovania USA s Ruskom až po otvorenú americkú podporu krajnej pravice v Európe.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
MZV: Pracovná cesta vo Švajčiarsku
Sprava: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár a komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Foto: archívne, SITA/MZV
Vysoký komisár Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské právaVolker Türk v stredu reagoval na ostrú kritiku Európy zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zdôraznil, že európsky kontinent výrazne profituje práve z podpory a ochrany ľudských práv.

Trump označil Európu za „upadajúcu“ a „slabú“ v otázke migrácie. Jeho nedávno zverejnená bezpečnostná stratégia varuje pred jej tzv. „civilizačným vymazaním“ a tvrdí, že jej migračná politika spôsobuje rozbroje, obmedzuje slobodu prejavu a potláča politickú opozíciu.

Úžasný úspech pre ľudstvo

„Európa profitovala práve z podpory a ochrany ľudských práv,“ povedal Türk na tlačovej konferencii v Ženeve. Pripomenul, že v EÚ vznikol ľudskoprávny systém, ktorý je „jeden z najsilnejších na svete“.

Podľa neho je jasné, že sloboda prejavu má hranice, najmä pri nenávistných prejavoch, škodlivých dezinformáciách či podnecovaní k násiliu.

„Dúfam, že všetci, ktorí analyzujú túto stratégiu, budú brať do úvahy neuveriteľnú cestu, ktorou Európa prešla pri budovaní kontinentu založeného na mieri, ľudských právach a dôstojnosti,“ dodal a označil to za „úžasný úspech pre ľudstvo“.

Prehlbujúce sa problémy

Vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi sa od Trumpovho návratu k moci v januári vyostrili v niekoľkých oblastiach – od zbližovania USA s Ruskom až po otvorenú americkú podporu krajnej pravice v Európe. Nemecký kancelárFriedrich Merz v utorok vyhlásil, že časti americkej bezpečnostnej stratégie sú „z európskeho pohľadu neprijateľné“.

