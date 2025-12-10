„Upadajúca“ Európa má najsilnejší ľudskoprávny systém na svete. OSN obhajuje EÚ pred Trumpovými výlevmi

Vysoký komisár Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské právaVolker Türk v stredu reagoval na ostrú kritiku Európy zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zdôraznil, že európsky kontinent výrazne profituje práve z podpory a ochrany ľudských práv.
Trump označil Európu za „upadajúcu“ a „slabú“ v otázke migrácie. Jeho nedávno zverejnená bezpečnostná stratégia varuje pred jej tzv. „civilizačným vymazaním“ a tvrdí, že jej migračná politika spôsobuje rozbroje, obmedzuje slobodu prejavu a potláča politickú opozíciu.
Trump: Európa smeruje zlým smerom, je to veľmi zlé pre ľudí
Úžasný úspech pre ľudstvo
„Európa profitovala práve z podpory a ochrany ľudských práv,“ povedal Türk na tlačovej konferencii v Ženeve. Pripomenul, že v EÚ vznikol ľudskoprávny systém, ktorý je „jeden z najsilnejších na svete“.
Podľa neho je jasné, že sloboda prejavu má hranice, najmä pri nenávistných prejavoch, škodlivých dezinformáciách či podnecovaní k násiliu.
Nemecký kancelár Friedrich Merz kritizoval Trumpovu stratégiu bezpečnosti USA
„Dúfam, že všetci, ktorí analyzujú túto stratégiu, budú brať do úvahy neuveriteľnú cestu, ktorou Európa prešla pri budovaní kontinentu založeného na mieri, ľudských právach a dôstojnosti,“ dodal a označil to za „úžasný úspech pre ľudstvo“.
Prehlbujúce sa problémy
Vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi sa od Trumpovho návratu k moci v januári vyostrili v niekoľkých oblastiach – od zbližovania USA s Ruskom až po otvorenú americkú podporu krajnej pravice v Európe. Nemecký kancelárFriedrich Merz v utorok vyhlásil, že časti americkej bezpečnostnej stratégie sú „z európskeho pohľadu neprijateľné“.