USA a Nemecko zmarili plánovaný ruský atentát na šéfa zbrojovky Rheinmetall Armina Pappergera

Americké spravodajské služby tento rok zistili, že ruská vláda plánovala zavraždiť šéfa nemeckej zbrojárskej spoločnosti Rheinmetall, ktorá vyrába delostreleckú muníciu a vojenské vozidlá pre Ukrajinu.

Zavraždenie vedúcich pracovníkov

Informuje o tom portál spravodajskej televízie CNN, podľa ktorého to uviedlo päť amerických a západných predstaviteľov oboznámených so situáciou. Podľa týchto zdrojov to bol jeden zo série ruských plánov na zavraždenie vedúcich pracovníkov obranného priemyslu v Európe, ktorí podporujú vojnové úsilie Ukrajiny.

Plán zabiť Armina Pappergera bol podľa nich najprepracovanejší. Keď americké spravodajské služby prišli na plánovaný atentát, informovali o tom Nemecko. Jeho bezpečnostné služby boli potom schopné ochrániť Pappergera a zmariť tento plán.

Dôležitá zbraň vo vojne na Ukrajine

Vysokopostavený nemecký vládny predstaviteľ potvrdil, že Berlín na sprisahanie upozornili Spojené štáty. Rheinmetall je najväčším a najúspešnejším nemeckým výrobcom kľúčových delostreleckých granátov kalibru 155 mm, ktoré sa stali dôležitou zbraňou vo vojne na Ukrajine.

Spoločnosť v nadchádzajúcich týždňoch otvorí na Ukrajine továreň na obrnené vozidlá, čo podľa jedného zdroja oboznámeného so spravodajskými službami Rusko hlboko znepokojuje. Po sérii ziskov začiatkom tohto roka sa vojnové úsilie Moskvy opäť zastavilo uprostred zdvojenej ukrajinskej obrany a s veľkými personálnymi stratami.

Sabotážna kampaň naprieč Európou

Rusko už viac ako pol roka vedie sabotážnu kampaň naprieč Európou, hlavne v zastúpení. Ako uvádza CNN, Rusko naverbovalo miestnych amatérov na všetko, od podpaľačských útokov na sklady spojené so zbraňami pre Ukrajinu až po drobné vandalské činy.

Všetko je navrhnuté tak, aby sa zastavil tok zbraní zo Západu na Ukrajinu a otupila sa verejná podpora Kyjevu. Spravodajské informácie naznačujúce, že Rusko je ochotné zavraždiť súkromné osoby, však zdôrazňujú, ako ďaleko je Moskva ochotná zájsť v paralelnej tieňovej vojne, ktorú vedie na Západe.

Ruská sabotážna kampaň bola jednou z veľkých tém rozhovorov predstaviteľov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorí sa tento týždeň zišli na samite vo Washingtone.