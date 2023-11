USA a arabské štáty sa nezhodli na potrebe okamžitého prímeria, Washington tlačí na prerušenie bojov z humanitárnych dôvodov

Arabskí lídri kritizujúci smrť tisícov palestínskych civilistov vo vojne medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas počas sobotňajších rozhovorov presadzovali okamžité prímerie.

Krok by bol kontraproduktívny

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken však varoval, že takýto krok by bol kontraproduktívny a mohol by povzbudiť Hamas k rozpútaniu ďalšieho násilia.

Blinken pevne zastával postoj USA, že prímerie by poškodilo právo a povinnosť Izraela brániť svojich občanov po prekvapivom útoku Hamasu zo 7. októbra na juh Izraela. Povedal, že záväzok Bidenovej administratívy voči právu Izraela na sebaobranu zostáva neochvejný.

„Teraz si myslíme, že prímerie by jednoducho ponechalo Hamas na mieste, bol by schopný preskupiť sa a zopakovať to, čo urobil,“ povedal Blinken.

Tok pomoci do Pásma Gazy

Šéf americkej diplomacie povedal, že Spojené štáty podporujú „humanitárne prestávky“ v izraelských operáciách, aby umožnili zlepšenie toku pomoci do Pásma Gazy.

Túto výzvu deň predtým ostro odmietol izraelský premiér Benjamin Netanjahu s tým, že Izrael bude pokračovať v zničujúcej vojenskej ofenzíve, kým nebudú prepustení rukojemníci zadržiavaní militantnou skupinou Hamas.

Hamas pri útoku zo 7. októbra, ktorý spustil vojnu medzi Izraelom a týmto hnutím, uniesol približne 240 ľudí. Útok zabil asi 1 400 ľudí na izraelskej strane, zatiaľ čo v Pásme Gazy prišlo o život viac ako 9 400 Palestínčanov.