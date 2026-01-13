Úrady vypli internet len dva dni pred voľbami. Ugandský prezident chce stoj čo stoj ostať pri moci

Ugandské úrady nariadili vypnutie internetu len dva dni pred prezidentskými voľbami, v ktorých sa 81-ročný prezident Yoweri Museveni snaží predĺžiť svoje 40-ročné vládnutie.
Súčasný prezident očakáva, že vďaka úplnej kontrole nad štátnymi a bezpečnostnými orgánmi vo štvrtok získa siedmy mandát. Jeho najväčším protikandidátom je Bobi Wine, populárny 43-ročný spevák a politik, ktorý na svoje volebné zhromaždenia pritiahol davy ľudí napriek násilným represiám zo strany vládnych bezpečnostných síl.
Prezident Museveni natočil netradičné video pre ľudí, aby ich motivoval zostať doma
Museveni v utorok usporiadal svoje posledné veľkolepé predvolebné zhromaždenie v hlavnom meste Kampala, na ktoré však nepustili väčšinu zahraničných médií. Podujatia sa zúčastnili tisíce ľudí, z ktorých mnohí uviedli, že boli do hlavného mesta dopravení autobusmi a dostali jedlo zadarmo. Zahraničným novinárom vstup neumožnili, niektorí dokonca čelili hrozbe zatknutia.
Ľudskoprávne organizácie a medzinárodní pozorovatelia uvádzajú, že v predvolebnom období tiež došlo k zatknutiu stoviek podporovateľov opozície.
V Ugande rozohnali opozičný protest, organizátora zadržali
Vláda sa k situácii oficiálne nevyjadrila, jej predstavitelia uviedli, že za toto rozhodnutie nechce nikto prevziať zodpovednosť. Uganda vypínala internet aj počas predchádzajúcich volieb v roku 2021, ktoré sprevádzali rozsiahle obvinenia z falšovania a štátneho násilia.