Úrady vypli internet len dva dni pred voľbami. Ugandský prezident chce stoj čo stoj ostať pri moci

Uganda vypínala internet aj počas predchádzajúcich volieb v roku 2021, ktoré sprevádzali rozsiahle obvinenia z falšovania a štátneho násilia.
Samuel Dargaj
1 min. čítania
Uganda Election
Podporovatelia opozičného prezidentského kandidáta Bobiho Winea medzi plagátmi súčasného ugandského prezidenta Yoweriho Museveniho 12. januára v Kampale. Foto: AP Photo/Samson Otieno
Uganda Iné správy Iné správy z lokality Uganda

Ugandské úrady nariadili vypnutie internetu len dva dni pred prezidentskými voľbami, v ktorých sa 81-ročný prezident Yoweri Museveni snaží predĺžiť svoje 40-ročné vládnutie.

Súčasný prezident očakáva, že vďaka úplnej kontrole nad štátnymi a bezpečnostnými orgánmi vo štvrtok získa siedmy mandát. Jeho najväčším protikandidátom je Bobi Wine, populárny 43-ročný spevák a politik, ktorý na svoje volebné zhromaždenia pritiahol davy ľudí napriek násilným represiám zo strany vládnych bezpečnostných síl.

Museveni v utorok usporiadal svoje posledné veľkolepé predvolebné zhromaždenie v hlavnom meste Kampala, na ktoré však nepustili väčšinu zahraničných médií. Podujatia sa zúčastnili tisíce ľudí, z ktorých mnohí uviedli, že boli do hlavného mesta dopravení autobusmi a dostali jedlo zadarmo. Zahraničným novinárom vstup neumožnili, niektorí dokonca čelili hrozbe zatknutia.

Ľudskoprávne organizácie a medzinárodní pozorovatelia uvádzajú, že v predvolebnom období tiež došlo k zatknutiu stoviek podporovateľov opozície.

Vláda sa k situácii oficiálne nevyjadrila, jej predstavitelia uviedli, že za toto rozhodnutie nechce nikto prevziať zodpovednosť. Uganda vypínala internet aj počas predchádzajúcich volieb v roku 2021, ktoré sprevádzali rozsiahle obvinenia z falšovania a štátneho násilia.

Viac k osobe: Yoweri Museveni
Okruhy tém: Internet Prezidentské voľby Uganda
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk