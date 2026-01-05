Úrady identifikovali všetkých 40 obetí požiaru v Crans Montane. Najmladšie mali len štrnásť rokov

Prokuratúra vedie trestné konanie proti francúzskemu manželskému páru, ktorý podnik vlastnil. Obvinení sú z usmrtenia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti.
Switzerland Bar Fire
Horiace sviečky na pamiatku obetí požiaru v Crans Montane, pri ktorom zahynulo štyridsať ľudí. Foto: AP Photo/Antonio Calanni
Švajčiarske úrady v nedeľu identifikovali všetkých 40 obetí požiaru v bare v luxusnom alpskom lyžiarskom stredisku Crans Montana, ktorý vypukol počas novoročných osláv. Polovica obetí mala menej než 18 rokov. Najmladšími boli dve štrnásťročné deti, najstaršia obeť mala 39 rokov.

Polícia uviedla, že medzi mŕtvymi je 21 Švajčiarov, deväť Francúzov vrátane jednej osoby s dvojitým občianstvom a jedného občana Francúzska, Izraela a Británie, ďalej šesť Talianov vrátane jedného s dvojitým občianstvom Talianska a Spojených arabských emirátov, jedna Belgičanka, jedna Portugalčanka, jeden Rumun a jeden Turek.

Crans Montana smúti

V neďalekej kaplnke, asi 300 metrov od zhoreného baru, sa konala zádušná omša. Pred budovou sa zhromaždili stovky ľudí, ktorí v mrazivom počasí sledovali obrad na veľkoplošnej obrazovke. Miesto zaplnili kvety, sviečky a odkazy sústrasti.

„Mnohé z obetí boli učni, stredoškoláci a vysokoškoláci,“ uviedol počas omše pastor Gilles Cavin z Protestantskej reformovanej cirkvi Švajčiarska.

Switzerland Bar Fire
Smútočný pochod v uliciach Crans Montany, 4. január 2026. Foto: AP Photo/ Antonio Calanni

Majitelia baru obvinení, vyšetrovanie pokračuje

Proti francúzskemu manželskému páru, ktorý podnik vlastnil, vedie prokuratúra trestné konanie. Obvinení sú z usmrtenia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti.

Podľa prokuratúry kantónu Valais, v ktorom sa lyžiarske stredisko nachádza, vyšetrovanie nešťastia stále pokračuje s cieľom „určiť prípadnú ďalšiu trestnú zodpovednosť a presné okolnosti tohto požiaru“.

Ako pravdepodobnú príčinu požiaru úrady označili prskavky pripevnené na fľašiach šampanského, ktoré mali zapáliť zvukovú izolačnú penu na strope. Okrem mŕtvych si tragédia vyžiadala aj 115 zranených, z ktorých väčšina utrpela ťažké popáleniny.

