UPC: TV Archív pre ďalších 20 staníc a TV Paprika ako darček pre všetkých zákazníkov na celý mesiac

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA rozširuje obľúbenú funkciu TV Archív pre ďalších 20 televíznych staníc. Funkcia, s ktorou si zákazníci UPC môžu pozrieť vysielanie jednotlivých staníc až 7 dní spätne, je oddnes pridaná pre stanice TV Paprika, NickToons, MTV Europe, MTV Live HD, Club MTV, Folklorika, SENZI, TV Noe, TurboTV, DTX, Food Network, Auto Motor Sport, Extreme Sports, Retro Music TV, Fashion TV HD, RELAX, 360 TuneBox HD, Fightbox, Docubox, a Fast & FunBox. Po dnešku je so 7-dňovým TV Archívom spolu už 102 staníc všetkých žánrov.

TV Paprika ako darček do 4. októbra pre všetkých TV zákazníkov: Na celý mesiac, od 4. septembra do 4. októbra, bude zároveň pre všetkých televíznych zákazníkov sprístupnené vysielanie obľúbenej kulinárskej stanice TV Paprika. Darček v podobe voľného vysielania stanice TV Paprika získajú na celých 30 dní získajú všetci zákazníci televíznych služieb UPC. Od 4. septembra do 4. októbra získajú prístup k vysielaniu tejto obľúbenej gastronomickej stanice. TV paprika je oddnes sprístupnená automaticky všetkým TV zákazníkom, bez ohľadu na predplatený TV balíček.

7-dňový TV Archív ponúka už viac než 100 staníc: Sedemdňový TV Archív nájdu zákazníci televíznych služieb UPC nielen v ponuke digitálnej káblovky, ale aj v ponuke mobilnej UPC TV aplikácie. TV Archív umožňuje nielen pozrieť si ktorúkoľvek reláciu vo vysielaní jednotlivých staníc až sedem dní dozadu, ale aj pustiť si alebo pretočiť sledovaný program na začiatok. Používanie funkcie TV Archív je jednoduché: v ponuke TV sprievodcu si stačí zvoliť program označený symbolom TV Archív a začať s prehrávaním. Prehrávanú reláciu alebo program z TV Archívu je možné kedykoľvek zastaviť, pretočiť či znovu spustiť. Každá nahrávka je vyhotovená s časovou rezervou pred a tiež po skončení relácie, vďaka čomu sa ani v prípade posunu vo vysielaní nemôže stať, že nahrávka nebude celá.

Digitálna TV a mobilná UPC TV aplikácia

Záujemcovia o televízne služby od UPC si môžu vybrať spomedzi takmer 190 staníc všetkých žánrov, vrátane viac než 110 staníc v HD kvalite. Výhody a prednosti UPC televízie, okrem 7-dňového TV Archívu, umocňuje aj mobilná UPC TV aplikácia, s ktorou sú obľúbené stanice dostupné všade na Slovensku, ale i na cestách vo všetkých krajinách Európskej únie.

Informačný servis