Trump: Európa smeruje zlým smerom, je to veľmi zlé pre ľudí

Americký prezident Donald Trump uviedol, že Európa smeruje „veľmi zlým smerom“ a kritizoval „škaredú“ pokutu vo výške 120 miliónov eur, ktorú Európska únia udelila mikroblogovacej sieti X Elona Muska za porušenie pravidiel o digitálnych službách.
Zároveň však priznal, že o prípade veľa nevie. „Pozrite, Európa musí byť veľmi opatrná. Robia veľa vecí. Chceme, aby Európa zostala Európou. Európa ide zlými smermi. Je to veľmi zlé, veľmi zlé pre ľudí. Nechceme, aby sa Európa tak veľmi menila. Idú naozaj veľmi zlým smerom.“ povedal v pondelok Trump.
Sloboda slova chráni aj úplne „bláznivé vyjadrenia“. EÚ vracia úder na výzvy Elona Muska na jej rozpustenie
Trumpove slová nadväzujú na kritiku v novej americkej bezpečnostnej stratégii zverejnenej minulý týždeň, ktorá označila Európu za nadmerne regulovanú a ohrozenú „civilizačným zánikom“ v dôsledku migrácie. V mimoriadne ostro formulovanom dokumente sa uvádza, že Trumpova administratíva bude „podporovať odpor voči súčasnému smerovaniu Európy priamo v európskych krajinách“.
Trump a európski lídri sa čoraz ostrejšie rozchádzajú aj v pohľade na americký plán ukončiť vojnu na Ukrajine. V Európe totiž narastajú obavy, že Washington chce Kyjev prinútiť vzdať sa časti územia v prospech Ruska. Trumpov postoj k Európe odráža názory Muska, ktorý opakovane uvádza provokatívne tvrdenia o migrácii v EÚ. Musk po udelení pokuty vyhlásil, že EÚ „by mala byť zrušená“. Brusel jeho slová označil za „úplne šialené“.