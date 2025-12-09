Nemecký kancelár Friedrich Merz kritizoval Trumpovu stratégiu bezpečnosti USA

Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok vyhlásil, že časti novej stratégie národnej bezpečnosti USA, ktorú Biely dom predstavil minulý týždeň, sú z hľadiska Európy neprijateľné.
„Nevidím dôvod na to, aby Američania v tejto chvíli chceli zachraňovať demokraciu v Európe,“ povedal Merz po tom, čo americký prezident Donald Trump obvinil vo svojej stratégii národnej bezpečnosti Európu z podkopávania politickej slobody a potláčania slobody prejavu.
USA sa sťahujú
V stratégii, ktorá má konkretizovať Trumpovo krédo „Amerika na prvom mieste“, sa uvádza, že Spojené štáty sa presunú od svojej historickej globálnej úlohy smerom k upevňovaniu dominancie v Latinskej Amerike a boju proti migrácii.
V Trumpovej stratégii je Európa vykreslená ako príliš regulovaná, cenzurujúca a v dôsledku migrácie čeliaca „civilizačnému zániku“. Americký prezident v dokumente kritizuje európske inštitúcie, ktoré podľa neho „podkopávajú politickú slobodu a suverenitu“.
Nemecký kancelár sa na margo stratégie vyjadril, že ho „neprekvapuje“. „Časť z nej je zrozumiteľná a časť z nej je pochopiteľná,“ povedal Merz počas návštevy spolkovej krajiny Porýnie-Falcko. Dodal, že dokument „potvrdzuje moje hodnotenie, že my v Európe, a teda aj v Nemecku, sa musíme stať oveľa nezávislejšími od USA, pokiaľ ide o bezpečnostnú politiku“.
Vyzval však aj Spojené štáty, aby pokračovali v konštruktívnej spolupráci s Európou. „Keď sa rozprávam s Američanmi, hovorím: ‚Amerika na prvom mieste‘ je v poriadku, ale Amerika sama osebe nemôže byť vo vašom záujme. Potrebujete aj partnerov vo svete a jedným z takýchto partnerov môže byť Európa.“