Univerzitné finále sa za stavu 1:1 sťahuje do Trenčína

Majster Európskej univerzitnej hokejovej ligy vzíde z dvojice UMB Hockey team Banská Bystrica – Gladiators Trenčín.

Úvodné finálové stretnutie odštartovali lepšie Bystričania a ich súper spod hradu Matúša Čáka sa prakticky celý zápas len doťahoval. V 45. minúte videla UMB o dva góly a mohlo sa zdať, že prvé finálové víťazstvo už majú isté. V tomto prípade však hostia dvakrát udreli a vynútili si predĺženie. V tom však hrali oslabenie a práve to ich stálo možnú výhru – Svitek využil presilovú hru už po 38 sekundách a pre Banskú Bystricu tak vybojoval prvý finálový bod. „Bol to ťažký zápas. No je finále a v ňom už každý ide nadoraz a snaží sa pre výhru urobiť všetko. Veľmi som rád, že nám to tam v predĺžení padlo. Veď som aj vravel chlapcom, že verím, že po minúte predĺženia sa hneď stretneme,“ pousmial sa tréner UMB Lukáš Opáth, „za chlapcov som rád a som na nich hrdí. Pre mnohých sú toto veľké skúsenosti.“

Foto: EUHL

Do druhého zápasu vstúpili lepšie Gladiátori, ktorí otvorili gólové skóre a zásluhou Haščičovho hetriku viedli po úvodnej tretine 3:1. Svoje vedenie si Trenčania strážili, hoci kontaktný gól prišiel. Banskobystričania bojovali o každý centimeter ľadu, no na brankárovi Šimovi si vylámali zuby – zo 47 striel skončili za jeho chrbtom len dve. Odveta na bystrickom ľade tak tento raz patrila Trenčanom, ktorí tak cestovali domov za stavu v sérii 1:1. „Myslím si, že zápas bol ako cez kopirák v porovnaní s úvodným stretnutím. Bystrica hrala rovnaký hokej, no my sme si trošku viac postrážili niektoré situácie a hrali sme zodpovednejšie v defenzíve. Bol to dobrý zápas a ani jedno mužstvo sa nemá za čo hanbiť,“ vyjadril sa tréner Gladiátorov Branislav Jánoš.

Foto: EUHL

Finálové súboje o Sekeráš cup budú pokračovať cez víkend na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne – v sobotu o 19:00, v nedeľu o 17:00.

