Uniqa má od mája nového generálneho riaditeľa, stal sa ním Rastislav Havran

Novým generálnym riaditeľom spoločnosti Uniqa v Českej republike a na Slovensku bude od mája Rastislav Havran. Doterajší šéf Martin Žáček odstúpi zo svojej pozície podľa vyjadrení firmy k 30. aprílu na základe vzájomnej dohody. Pôsobiť bude ďalej ako poradca v rámci Uniqa Insurance Group. V skupine Uniqa bol takmer 30 rokov, z toho štrnásť rokov ako generálny riaditeľ v Čechách a deväť na Slovensku.

Rastislav Havran je so skupinou Uniqa spojený od roku 2006, kedy sa po ukončení vysokej školy zapojil do trainee programu. Odvtedy sa podieľal na mnohých projektoch v regióne strednej a východnej Európy. Od roku 2016 je Rastislav Havran členom predstavenstva Uniqa v Českej republike a na Slovensku so zodpovednosťou za IT a Operations.