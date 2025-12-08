Únik vody v múzeu Louvre poškodil stovky diel

Únik vody poškodil niekoľko stoviek diel v egyptskom oddelení Louvru. Ako pre agentúru AFP uviedol zástupca správcu múzea Francis Steinbock, „únik objavili 26. novembra“ a „postihol 300 až 400 diel“. Podľa Steinbocka to boli „egyptologické denníky“ a „vedecká dokumentácia“ používaná výskumníkmi.
Poškodené predmety pochádzajú z konca 19. a začiatku 20. storočia a sú „mimoriadne užitočné“, ale „v žiadnom prípade nie sú jedinečné“, dodal Steinbock. „Neboli poškodené žiadne artefakty historického dedičstva,“ povedal a dodal, že „v tejto fáze neevidujeme v týchto zbierkach žiadne nenapraviteľné a definitívne straty“.
Drzá lúpež v Louvri. Počet obvinených stúpol na osem
Incident nasleduje po októbrovej lúpeži, pri ktorej štvorčlenný gang za bieleho dňa vtrhol do najnavštevovanejšieho múzea umenia na svete a za sedem minút ukradol šperky v odhadovanej hodnote 102 miliónov dolárov. Lupiči utiekli na skútroch, čo vyvolalo diskusiu o starnúcej infraštruktúre múzea.
Louvre uviedol, že bude prebiehať interné vyšetrovanie novembrového úniku vody, ktorý bol spôsobený náhodným otvorením ventilu vo vykurovacom a vetracom systéme, čo viedlo k presakovaniu vody cez strop krídla Mollien, kde boli uskladnené poškodené predmety. Čo sa týka diel, tie „budú vysušené, odoslané na reštaurovanie knihárskemu viazačovi a potom vrátené do regálov,“ dodal Steinbock.
Zlodeji storočia padli: Polícia chytila podozrivých z legendárnej lúpeže v Louvri
Koncom novembra Louvre oznámil, že zvýši ceny vstupeniek pre väčšinu návštevníkov z krajín mimo Európskej únie, čo znamená, že turisti z USA, Británie a Číny budú musieť za vstup zaplatiť 32 eur. Múzeum pre agentúru AFP uviedlo, že 45-percentné zvýšenie cien má za cieľ zvýšiť ročné príjmy až o 23 miliónov dolárov na financovanie štrukturálnych vylepšení v inštitúcii.
Louvre je najnavštevovanejším múzeom na svete. V roku 2024 ho navštívilo 8,7 milióna návštevníkov, z ktorých 69 percent pochádzalo zo zahraničia.