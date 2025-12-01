EÚ pripravuje nové sankcie proti Bielorusku, dôvodom sú aj pašerácke balóny

Únia ukladá Minsku sankcie opakovane už od roku 2020, vrátane opatrení namierených proti Lukašenkovi a jeho rodine.
Európska únia (EÚ) pripravuje nové sankcie proti vláde bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorú obviňuje z „hybridnej kampane“ proti susednej Litve. Oznámila to v pondelok predsedníčka Európskej komisie (EK)Ursula von der Leyenová.

Lietadlá aj pašerácke balóny

Litva v októbri uzavrela hranicu s Bieloruskom po tom, čo do jej vzdušného priestoru prenikli desiatky balónov s nelegálnymi cigaretami. Incident prinútil viaceré letiská dočasne zastaviť prevádzku a vyvolal napätie medzi oboma krajinami.

„Situácia na hranici s Bieloruskom sa zhoršuje, pribúdajú vpády pašeráckych balónov do litovského vzdušného priestoru,“ napísala von der Leyenová na sociálnej sieti X po rokovaní s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom.

Dodala, že „takýto hybridný útok zo strany Lukašenkovho režimu je úplne neprijateľný“ a že Litva má plnú solidaritu EÚ.

Sankcie aj proti Lukašenkovej rodine

Únia ukladá Minsku sankcie opakovane už od roku 2020, vrátane opatrení namierených proti Lukašenkovi a jeho rodine, za brutálne potláčanie opozície a podporu ruskej vojny na Ukrajine.

Dlhoročný autoritársky vodca je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorému umožnil použiť Bielorusko ako odrazový mostík na inváziu do Ukrajiny v roku 2022.

