EÚ pripravuje nové sankcie proti Bielorusku, dôvodom sú aj pašerácke balóny

Európska únia (EÚ) pripravuje nové sankcie proti vláde bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorú obviňuje z „hybridnej kampane“ proti susednej Litve. Oznámila to v pondelok predsedníčka Európskej komisie (EK)Ursula von der Leyenová.
Lietadlá aj pašerácke balóny
Litva v októbri uzavrela hranicu s Bieloruskom po tom, čo do jej vzdušného priestoru prenikli desiatky balónov s nelegálnymi cigaretami. Incident prinútil viaceré letiská dočasne zastaviť prevádzku a vyvolal napätie medzi oboma krajinami.
„Situácia na hranici s Bieloruskom sa zhoršuje, pribúdajú vpády pašeráckych balónov do litovského vzdušného priestoru,“ napísala von der Leyenová na sociálnej sieti X po rokovaní s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom.
Dodala, že „takýto hybridný útok zo strany Lukašenkovho režimu je úplne neprijateľný“ a že Litva má plnú solidaritu EÚ.
Dve ruské lietadlá narušili litovský vzdušný priestor
Sankcie aj proti Lukašenkovej rodine
Únia ukladá Minsku sankcie opakovane už od roku 2020, vrátane opatrení namierených proti Lukašenkovi a jeho rodine, za brutálne potláčanie opozície a podporu ruskej vojny na Ukrajine.
Dlhoročný autoritársky vodca je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorému umožnil použiť Bielorusko ako odrazový mostík na inváziu do Ukrajiny v roku 2022.