Dve ruské lietadlá narušili litovský vzdušný priestor

Dve ruské lietadlá vo štvrtok narušili litovský vzdušný priestor. Stíhačka Su-30 a tankovacie lietadlo Il-78 z ruskej exklávy Kaliningrad preleteli cez litovský vzdušný priestor a opustili ho po 18 sekundách. Uviedla to litovská armáda a dodala, že stroje boli zrejme zapojené do misie, pri ktorej cvičili doplňovanie paliva.
Litva vyzvala Rusko, aby „okamžite vysvetlilo“ dôvody narušenia jej vzdušného priestoru a prijalo „všetky potrebné opatrenia, aby sa podobné incidenty v budúcnosti neopakovali“. Ruské ministerstvo obrany neskôr poprelo, že došlo k akémukoľvek narušeniu vzdušného priestoru.
Poľsko zostrelí nepriateľské lietadlá, ak vletia do jeho vzdušného priestoru, vyhlásil Tusk
V súvislosti s incidentom okamžite vyštartovali dve španielske stíhačky Typhoon Eurofighter, ktoré sú súčasťou misie NATO na ochranu vzdušného priestoru Pobaltia.
V septembri tri ruské stíhačky MiG-31 narušili vzdušný priestor Estónska, ktoré je členskou krajinou NATO. Incident sa stál nad Fínskym zálivom, kde tri stroje bez povolenia vleteli do estónskeho vzdušného priestoru a zotrvali tam celkovo 12 minút.