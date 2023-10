Únia miest Slovenska neverí v schválenie rozpočtu na rok 2024, na novú vládu má tri požiadavky

Republiková rada Únie miest Slovenska (ÚMS) neočakáva, že novozvolení poslanci Národnej rady SR dokážu schváliť rozpočet na rok 2024 do konca tohto roka.

Dlhová brzda

Slovensko tak podľa ÚMS vstúpi do nového roka s rozpočtovým provizóriom. Ak zostane v platnosti zákon o rozpočtovej zodpovednosti, tzv. dlhová brzda, mestá a obce vstúpia rovnako do budúceho roka v rozpočtovom provizóriu.

Ak by sa mestá a obce riadili podľa východísk štátneho rozpočtu predložených súčasnou vládou, ktoré sú v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, výpadok príjmov, ktorý je na úrovni 385 miliónov eur, by museli vo svojich rozpočtoch napríklad kompenzovať zvýšením daní z nehnuteľností.

V niektorých prípadoch by to podľa ÚMS predstavovalo zvýšenie až o 500 percent oproti súčasnému stavu a tak drastickým škrtaním výdavkov rozpočtu, že by mestá boli nútené prestať poskytovať niektoré služby obyvateľom.

Išlo by napríklad o kosenie, udržiavanie verejných priestranstiev a ciest, znížili by sa spoje mestskej dopravy, zavreli všetky športoviská, či kultúrne zariadenia, alebo by sa úplne zrušila opatrovateľská služba a niektoré školské zariadenia.

Kredibilný plán ÚMS

Republiková rada ÚMS preto od novej vlády požaduje, aby zverejnila novú daňovú prognózu počas novembra tohto roka a prišla s kredibilným plánom, ako znížiť úroveň dlhu a stabilizovala tak situáciu, ktorá ohrozuje poskytovanie služieb obyvateľom na všetkých úrovniach verejnej správy.

Treťou požiadavkou je novelizácia ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti v ustanoveniach, ktoré prikazujú samospráve postup v prípade vysokého verejného dlhu. Ten pritom podľa ÚMS svojím hospodárením zapríčinila centrálna vláda.

„Považujeme za neprijateľné, aby jedna úroveň verejnej správy spôsobila problém, ktorý ma sanovať iná úroveň verejnej správy. Na vzniknutú situáciu upozorňujeme od leta a požadujeme, aby príjmy samospráv pre rok 2024 neboli minimálne nižšie, ako v roku 2023. ÚMS je pripravená na partnerskú komunikáciu a rokovania o tejto téme. Veríme, že nás nová vláda SR vypočuje a naše požiadavky prijme,“ uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.