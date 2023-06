Umelá inteligencia v podnikaní: Môže firmám pomôcť, alebo zapríčiniť ich pád?

Videorozhovor s Jánom Horníkom, finančným konzultantom a zakladateľom spoločnosti Fispro Biznis.

Ján Horník je zakladateľom spoločnosti Fispro Biznis, ktorá už od roku 2017 pomáha malým a stredným firmám k úspechu a stará sa o ich finančné zdravie. Ako vníma využitie umelej inteligencie v podnikaní? Môže podnikom pomôcť, alebo naopak zapríčiniť ich pád?

Ako môže prispieť umelá inteligencia v podnikaní k zlepšeniu efektivity a konkurencieschopnosti?

Naša spoločnosť sa už veľmi dlho zaoberá tým, akým spôsobom by sme mohli byť nápomocní v spolupráci práve s umelou inteligenciou. Dnes žijeme digitálnu dobu, ktorá nás núti veľmi rýchlo reagovať na meniacu sa situáciu.

Veľmi dôležitý pohľad na podnikateľov nás ako konzultačnej spoločnosti je taký, že my sa snažíme pozerať na spoločnosť ako na pyramídu. Každá firma musí mať na začiatku nastavené vlastné procesy, následne môže prísť automatizácia tých procesov. Ďalšia nadstavba je robotizácia, kde sú spracovávané obrovské množstva dát a až navrchu tej pyramídy sa nachádza umelá inteligencia.

My ako konzultanti sa na spoločnosti pozeráme prostredníctvom tejto pyramídy, kde veľakrát využívame metodológiu Európskej únie na analyzovanie firiem nazvanú Balanced scorecard. Keďže sme špecialisti na získavanie zdrojov financií pre firmy, pozeráme sa v prvom rade na spoločnosť cez prizmu financií. Potom podnik analyzujeme z perspektívy zákazníka a procesov, či z pohľadu jeho rastu a vnútornej politiky. Na základe tejto dôkladnej analýzy už dnes vieme, že je nevyhnutné pomáhať firmám implementovať umelú inteligenciu, aj keď na začiatku to musí prejsť spomínanými etapami. Dnes už vidíme, že umelá inteligencia sa využíva v rôznych odvetviach a hovorí sa, že veľmi veľa profesií, ktoré dnes existujú, už tu za pár rokov nebudú. Preto je veľmi dôležité, aby každá spoločnosť, ktorá chce prežiť, nastúpila na tento trend.

Foto: Fispro Biznis

V čom vidíte najväčšie výhody a naopak nevýhody Al?

Myslím si, že umelá inteligencia je dobrý sluha a zlý pán. Podľa mňa jej výhody sú zároveň aj jej nevýhodami. Existuje veľmi veľa polemík, ktoré odborníci na túto tému vedú. Jedni to vnímajú ako hrozbu, nebezpečenstvo a iní ako obrovskú pomoc a podporu.

Medzi profesie, ktoré budú nahradené, patria napríklad ítečkári, marketéri, novinári a tiež poradcovia. Dokonca v USA prebiehal prieskum, kde porovnávali diagnostiku onkologického ochorenia desiatich lekárov a umelej inteligencie. Lekári sa trafili do správnej diagnostiky v 50 percentách a umelá inteligencia bola úspešná na 90 percent. Myslím si, že veľké množstvo činností bude nahradené umelou inteligenciou. Tie profesie, ktoré nebudú Al zastúpené tak rýchlo, sú práve manuálne. Hovorí sa, že posledná bude upratovačka. Umelú inteligenciu je preto potrebné zahrnúť do spomínaných najviac ohrozených profesií. Naša spoločnosť už dnes participuje na IT riešení pre advokátov a tam sa o zavádzaní umelej inteligencie rozprávame dosť intenzívne.

Čo sa teda stane s ľuďmi alebo firmami, ktorí by mohli byť nahradení umelou inteligenciou? Môžu vzniknúť iné aktivity a činnosti, v ktorých by sa mohli uplatniť. Napríklad v sociálnej činnosti. Dnes na základe rôznych nezávislých výskumov vieme, že 25 percent populácie v rámci Európskej únie sa cíti osamelo.

Je to jednoducho budúcnosť. Niektorí hovoria o 10 rokoch. Ja si myslím, že progres je obrovský. Túto digitalizáciu naštartovala práve pandémia a môže to byť veľmi rýchlo, kedy náš svet bude úplne iný, ako je teraz.

Ako vidíte budúcnosť? Môže vás ako finančných poradcov pripraviť o prácu?

Myslím si, že áno. Teda z určitého pohľadu. Veľmi veľa klientov príde večer z práce a vyhľadajú si sami informácie. Čiže na to, aby sme vedeli poskytnúť určité poznatky a prípadne nejaké porovnania, môže poslúžiť umelá inteligencia. No som presvedčený, aj zo svojej skúsenosti biznis konzultanta v našej spoločnosti, že dnes rozhodnutie konkrétneho klienta aký produkt si vyberie, či do čoho bude investovať, je založené ešte stále na emóciách. Ľudský faktor bude preto v konečnom dôsledku nevyhnutný v tom, aby sa klient rozhodol.

To znamená, že stále potrebujeme cítiť ľudské teplo a pohľad konkrétneho človeka. Samozrejme sú produkty, projekty, kde pre rozhodnutie postačí hrubá analýza dát. Ale v prípade väčších investícií, kde treba porovnať viacero vecí, je ešte stále nevyhnutný pohľad skúseného odborníka. Ja osobne mám odkonzultovaných 17 000 hodín s podnikateľmi, čiže myslím si, že toto tak rýchlo umelá inteligencia nenahradí. Na druhej strane sú aktivity, činnosti, ktoré budú plne nahradené.

Na poslednej konferencii zameranej na digitalizáciu sa preberala napríklad činnosť advokátov a iných profesií. Tam tiež zaznel názor, že juniorské pozície budú nahradené umelou inteligenciou, no seniori budú stále potrební pre dohľad. Podľa mňa o „poslednom gombíku“ bude rozhodovať stále človek. Týmto smerom uvažujeme aj my, keď komunikujeme so spoločnosťami. V prvom rade potrebujú nastaviť procesy inak už dnes. Veľmi veľa našich klientov, ktorých je okolo 700 000 na Slovensku, nemá v súčasnosti nastavené procesy. Preto nás čaká dlhá cesta. Avšak firma, ktorá na to nezareaguje, možno tu už o tri roky nebude.

Foto: Fispro Biznis

Ako vaša spoločnosť konkrétne využíva Al?

Umelú inteligenciu využívame pri automatizácii a pri analýze dát, kde vieme na základe našich skúseností a pomocou inteligentných softvérov dať predikciu, akým smerom by sme sa mali uberať. Skôr vidím našu pridanú hodnotu práve v tom face-to-face konzultingu. No rozbiehame aj spomínaný sesterský projekt pre advokátov, kde je už plne implementovaný prvok Al. Jeho cieľom je zjednodušiť konkrétnu činnosť a ušetriť čas i peniaze. Naša spoločnosť sa v súčasnosti nachádza v strede pyramídy a umelú inteligenciu dnes ešte využívame sporadicky. Napríklad ak nejaká spoločnosť chce pomôcť s návrhom loga či s názvom novej firmy, chat GPT dokáže vygenerovať zaujímavé nápady. To, čo sme predtým museli platiť marketérovi alebo agentúre, dnes vie Al.

Foto: Fispro Biznis

Ako môže umelá inteligencia automatizovať duševnú prácu? V čom vidíte hlavný prínos pre človeka ako jednotlivca?

Už dnes Al dokáže zastúpiť rutinné „manuálne“ činnosti, ktoré nám predtým zabrali množstvo času. Samozrejme prvok kreativity alebo nápadu či myšlienky zostane stále na nás ľuďoch. Na spomínanej konferencii zaznela myšlienka, ktorá pozícia bude trendy o niekoľko rokov. A budú to práve tí, ktorí budú vedieť správne zadefinovať a zadať príkaz robotom, aby prácu vykonali čo najlepšie podľa očakávaní.

