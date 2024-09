Ukrajinu možno pozvú do NATO ešte pred budúcoročným samitom, myslí si Kuleba

Ukrajina by mohla byť pozvaná do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) ešte pred samitom aliancie, ktorý sa uskutoční v Holandsku v roku 2025. V rozhovore pre spravodajský web CNN to povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý v stredu podal demisiu.

Kuleba zdôraznil, že nejde o okamžitý vstup do aliancie, ale skôr o pozvanie, ktoré by vyslalo signál politickej jasnosti a istoty. „Jasne vidím príležitosť, že by sa tak mohlo stať pred ďalším samitom NATO v Holandsku v roku 2025. Sme presvedčení, že Ukrajina si práve teraz zaslúži dostať takéto pozvanie vo všetkých ohľadoch.“