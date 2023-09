Ukrajinský útok zničil ruskú výsadkovú loď aj ponorku Rostov nad Donom, ide o historický čin (foto)

Ukrajinský útok na plavidlá ruskej Čiernomorskej flotily znamená, že Kyjev už tretíkrát zasiahol ruskú výsadkovú loď a prvýkrát ponorku a z toho hľadiska je historický. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje portál Defense Express.

Útok na dlhé obdobie vyradil alebo úplne zničil veľkú výsadkovú loď Minsk aj dieselovo-elektrickú ponorku Rostov nad Donom.

Podľa ruských médií boli totiž tieto plavidlá poškodené v suchom doku počas nočného útoku na ruskom okupovaný ukrajinský prístav Sevastopoľ.

Zničenie ponorky je pritom unikátnym prípadom, píše portál Defense Express. Ponorka je totiž mimoriadne ťažkým terčom a vyžaduje si celý komplex prostriedkov, napríklad protiponorkové lode, lietadlá a vrtuľníky a vlastné ponorky.

Ukrajina teraz jednoducho nič z toho nemá. Defense Express konštatuje, že jediným spôsobom, ako zasiahnuť ruskú ponorku, bolo zničiť ju na hladine. Okrem toho prvýkrát v histórii bola ponorka zničená s použitím strely s plochou dráhou letu.

Satellite image from this morning, the ship is structurally okay, the Kolo class submarine is intact pic.twitter.com/NZg93T0ikX

— Dejan Banjanin (@banjanin_d29493) September 13, 2023