Ukrajinskí pohraničníci zadržali muža, ktorý sa na jednokolke chcel dostať na Slovensko

Pohraničníci z Čopského oddielu zadržali na okraji ukrajinského mesta Užhorod miestneho obyvateľa, ktorý sa pokúšal nelegálne prekročiť hranicu so Slovenskom. Referuje o tom Espreso TV s odvolaním sa na západné regionálne riaditeľstvo ukrajinskej pohraničnej stráže.

Muž viac ako mesiac zvažoval plán, ako sa dostať na štátnu hranicu bez toho, aby vzbudil podozrenie u príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní. Obliekol sa preto do ležérneho oblečenia, nevzal si so sebou žiadne ďalšie veci, ktoré by mohli naznačovať jeho úmysly, namiesto toho nasadol na jednokolku a zamieril k hranici.

Chýbalo mu len 300 metrov

Jeho pohyb sledoval dron. Potom sa muž rozhodol ísť po prašnej ceste a predstieral, že je na prechádzke v okolí mesta. Keď sa priblížil k štátnej hranici, zaznamenala ho fotopasca. Mužovi zostávalo už len 300 metrov do prekročenia hranice, ale zastavila ho pohraničná hliadka z Užhorodu.

Muža odviezli na policajnú stanicu, kde voči nemu vzniesli obvinenie z nezákonného prekročenia alebo pokusu o nezákonné prekročenie štátnej hranice Ukrajiny. O jeho prípade rozhodne súd.