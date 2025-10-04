Ukrajinské drony zničili v ruskej Voronežskej oblasti dva radarové systémy

Obe stanice boli súčasťou ruského integrovaného systému monitorovania vzdušného priestoru, ktorý slúži na sledovanie aktivít pozdĺž ukrajinskej hranice a na dohľad nad okolitými leteckými základňami.
Ukrajinské drony zničili v ruskej Voronežskej oblasti ruský systém diaľkového detekovania P-14F Lena a sledovací radarový systém Sopka-2. Uviedli to ukrajinské Sily pre špeciálne operácie (SOF), informuje spravodajský web United 24.

Systém P-14F Lena bol súčasťou systému kontroly vzdušného priestoru okolo leteckej základne Buturlinivka, kde sú umiestnené prostriedky ruských vzdušných síl pôsobiacich v západnej časti Ruska. Sledovací radarový systém Sopka-2 bol umiestnený v obci Garmašivke a slúžil na detekciu a sledovanie nízko letiacich cieľov, vrátane bezpilotných lietadiel. Podľa SOF boli oba radarové systémy nasadené na boj proti ukrajinským dronom.

