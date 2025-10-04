Ukrajinské drony zničili v ruskej Voronežskej oblasti dva radarové systémy

Ukrajinské drony zničili v ruskej Voronežskej oblasti ruský systém diaľkového detekovania P-14F Lena a sledovací radarový systém Sopka-2. Uviedli to ukrajinské Sily pre špeciálne operácie (SOF), informuje spravodajský web United 24.
Obe stanice boli súčasťou ruského integrovaného systému monitorovania vzdušného priestoru, ktorý slúži na sledovanie aktivít pozdĺž ukrajinskej hranice a na dohľad nad okolitými leteckými základňami.
Systém P-14F Lena bol súčasťou systému kontroly vzdušného priestoru okolo leteckej základne Buturlinivka, kde sú umiestnené prostriedky ruských vzdušných síl pôsobiacich v západnej časti Ruska. Sledovací radarový systém Sopka-2 bol umiestnený v obci Garmašivke a slúžil na detekciu a sledovanie nízko letiacich cieľov, vrátane bezpilotných lietadiel. Podľa SOF boli oba radarové systémy nasadené na boj proti ukrajinským dronom.