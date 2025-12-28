Ukrajinské drony zaútočili na ruskú ropnú rafinériu Syzraň v Samarskej oblasti

Ukrajinské drony v noci na nedeľu zaútočili na ruskú ropnú rafinériu Syzraň v Samarskej oblasti a na viaceré ruské vojenské objekty na okupovaných územiach Ukrajiny. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, uviedol to ukrajinský generálny štáb.
„Útočné bezpilotné lietadlá zasiahli areál rafinérie a spôsobili požiar,“ uviedol na komunikačnej platforme Telegrame generálny štáb. Dodal, že rafinéria sa podieľa na zásobovaní ruských ozbrojených síl a ročne spracuje 7 až 8,9 milióna ton ropy. Rozsah spôsobených škôd zatiaľ nie je známy.
Ukrajina pravidelne útočí na ruskú vojenskú a energetickú infraštruktúru s cieľom oslabiť vojnovú mašinériu Moskvy. Ruský energetický sektor priamo financuje vojnu Kremľa proti Ukrajine a Kyjev preto považuje energetickú infraštruktúru za legitímne vojenské ciele.
Ukrajina potvrdila dronový útok na ropnú rafinériu v ruskom Krasnodarskom kraji
Ukrajinská armáda zároveň úspešne zasiahla sklad a servisné zariadenie pre bezpilotné člny na okupovanom Kryme, ako aj opravárenskú jednotku 1435. motostreleckého pluku pri meste Antracyt v Luhanskej oblasti. Ďalšími cieľmi boli pontónový most pri obci Nikonorivka a sklad dronov Šáhid v meste Makijivka v Doneckej oblasti.