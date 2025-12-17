Ukrajina potvrdila dronový útok na ropnú rafinériu v ruskom Krasnodarskom kraji

Kyjev pravidelne útočí na ruskú vojenskú a energetickú infraštruktúru s cieľom oslabiť vojnovú mašinériu Moskvy.
Ukrajinské drony v noci na stredu zaútočili na ruskú ropnú rafinériu v meste Slavjansk na Kubáni v Krasnodarskom kraji. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informoval o tom ukrajinský generálny štáb.

„Jednotky obranných síl použili zbrane dlhého doletu na útok na infraštruktúru ropnej rafinérie. V oblasti cieľa hlásili explózie a požiar. Mapujeme škody,“ uviedol na komunikačnej platforme Telegrame generálny štáb.

Ukrajinský kanál Exilenova Plus, ktorý pôsobí na Telegrame, zverejnil zábery od miestnych obyvateľov, na ktorých je vidieť ropnú rafinériu zachvátenú plameňmi.

Slavjansk na Kubáni sa nachádza na juhu Ruska neďaleko Azovského a Čierneho mora. Podľa Generálneho štábu sa rafinéria podieľa na zásobovaní ruských ozbrojených síl a spracúva ropu a kondenzát s kapacitou približne 5,2 milióna ton ročne.

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v noci zostrelilo nad Krasnodarským krajom 31 ukrajinských dronov. Útoky bezpilotných lietadiel a explózie hlásili aj v ruskej Saratovskej oblasti, ktorá sa nachádza približne 330 kilometrov od severovýchodnej hranice Ukrajiny s Ruskom.

Ukrajina pravidelne útočí na ruskú vojenskú a energetickú infraštruktúru s cieľom oslabiť vojnovú mašinériu Moskvy. Ruský energetický sektor priamo financuje vojnu Kremľa proti Ukrajine a Kyjev preto považuje energetickú infraštruktúru za legitímne vojenské ciele.

