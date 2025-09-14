Ukrajinské drony zasiahli ruský chemický závod na Urale

Ruský chemický závod na Urale, ktorý sa považuje za životne dôležitý pre vojenskú priemyselnú základňu Ruska, zasiahli drony obrannej spravodajskej službou Ukrajiny. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje zdroje z ukrajinského vojenského spravodajstva.
Útok podľa týchto zdrojov zasiahol spoločnosť Metafrax Chemicals v ruskom Permskom kraji pri hraniciach európskej a ázijskej časti Ruska približne 1 600 kilometrov od ukrajinských hraníc.
Závod vyrába základné komponenty používané na výrobu výbušnín, konkrétne hexamín, metanol, pentaerytritol tetranitrát a karbamid.