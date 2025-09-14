Ukrajinské drony zasiahli ruský chemický závod na Urale

Chemička dôležitá pre vojenskú produkciu leží 1 600 kilometrov od ukrajinských hraníc.
Ruský chemický závod na Urale, ktorý sa považuje za životne dôležitý pre vojenskú priemyselnú základňu Ruska, zasiahli drony obrannej spravodajskej službou Ukrajiny. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje zdroje z ukrajinského vojenského spravodajstva.

Útok podľa týchto zdrojov zasiahol spoločnosť Metafrax Chemicals v ruskom Permskom kraji pri hraniciach európskej a ázijskej časti Ruska približne 1 600 kilometrov od ukrajinských hraníc.

Závod vyrába základné komponenty používané na výrobu výbušnín, konkrétne hexamín, metanol, pentaerytritol tetranitrát a karbamid.

