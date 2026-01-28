Ukrajinské drony s dlhým doletom vlani zničili 12 ruských lietadiel a tri vrtuľníky

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) potvrdila, že jej špeciálna jednotka Alfa vlani úspešne zasiahla dronmi s dlhým doletom päť ruských vojenských leteckých základní a zničila pritom 12 lietadiel a tri vrtuľníky. Informuje o tom web United 24.
Podľa stredajšieho oficiálneho vyhlásenia SBU spôsobili tieto operácie odhadované škody na ruskej vojenskej infraštruktúre presahujúce miliardu dolárov (približne 835 miliónov eur). Ruské letectvo prišlo o stroje Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24 a MiG-31, ako aj o transportné lietadlo Antonov An-26. Zničené vrtuľníky sú Mi-8, Mi-26 a Mi-28. SBU uviedla, že podčas útokov došlo aj k ďalším škodám. Napríklad zničili sklady s muníciou a palivové zásobníky.
Ukrajinská bezpečnostná služba presné lokality zasiahnutých piatich leteckých základní neuviedla. Zverejnila však videozáznamy z útokov, ktoré potvrdzujú zničenie ruských lietadiel.
SBU minulý tyždeň oznámila, že jej útoky na ruské systémy protivzdušnej obrany vlani „zničili, alebo vyradili z prevádzky“ ruské systémy protivzdušnej obrany v celkovej hodnote približne štyri miliardy dolárov (približne 3,44 miliardy eur). Podľa SBU medzi zasiahnuté systémy protivzdušnej obrany patria aj S-300, S-350 a S-400, ako aj protivzdušné raketové systémy Buk-M1, Buk-M2, Pancir-S1 a Pancir-S2.