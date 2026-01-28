Ukrajina zadržala Bielorusku pre podozrenie zo špionáže pre bieloruskú KGB

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) zadržala v Kyjeve 35-ročnú občianku Bieloruska, ktorú obviňujú zo špionáže pre bieloruskú KGB a z pokusu o infiltráciu do ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR). Špeciálnu operáciu vykonala HUR spolu s vyšetrovateľmi SBU. Ako referuje web United 24, informovala o tom ukrajinská vojenská rozviedka.
V rámci niekoľkomesačnej operácie SBU a HUR zdokumentovali jej trestnú činnosť. Zároveň s ňou viedli operatívnu hru. Pod zámienkou, že ide o utajované informácie, jej poskytovali dezinformácie.
Podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky žena od roku 2015 pracovala pre bieloruskú KGB. V roku 2020 ju vyslali na Ukrajinu a odvtedy ju SBU sledovala.
Spočiatku pracovala ako redaktorka pre proruský televízny kanál 112, voči ktorému prezident Ukrajiny v roku 2021 uvalil sankcie. Vyšetrovatelia tvrdia, že túto pozíciu a svoje profesionálne kontakty využívala na budovanie vzťahov s politikmi, vojenským personálom a zahraničnými diplomatmi, pričom tajne zbierala informácie pre svojich nadriadených. Neskôr na pokyn svojho nadriadeného odišla na školenie do jednej z krajín EÚ pod zámienkou, že potrebuje lekárske vyšetrenie.
Spravodajskí dôstojníci ju podľa vyšetrovateľov poverili získať informácie o Bielorusoch a Rusoch bojujúcich na strane Ukrajiny. Podozrivá mala tiež nadviazať kontakty s pracovníkmi čínskeho veľvyslanectva v Kyjeve, aby získavala informácie o aktivitách čínskych diplomatov na Ukrajine. SBU uviedla, že žena sa tiež snažila vybrať potenciálnych kandidátov na verbovanie do KGB. Podozrivej hrozí až 15 rokov väzenia.