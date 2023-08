Ukrajinská armáda zasiahla dva kľúčové mosty, Rusi majú logistické problémy (video+foto)

Ukrajinská armáda potvrdila, že zasiahla dva kľúčové cestné mosty spájajúce polostrov Krym s okupovanými časťami Chersonskej oblasti. Referuje o tom web Kyiv Independent.

Ukrajinské sily tvrdia, že „zasiahli dve kľúčové komunikačné cesty“ – Čonharský most a menší most spájajúci okupované mesto Heničesk s Arabatskou kosou, ktorá sa tiahne vedľa východného pobrežia Krymu.

Ruskom dosadený predstaviteľ v Záporožskej oblasti Vladimir Rogov predtým informoval o útoku na Čonharský most. Zverejnil taktiež záber, na ktorom vidieť dieru v strede cesty, čo naznačuje pozastavenú premávku na moste. Ten je najkratšou cestou z okupovaného polostrova k frontovej línii na juhovýchode, kde ukrajinské sily vedú svoju protiofenzívu.

Ukrajina zasiahla Čonharský most už viackrát. Armáda uviedla, že pri júlových útokoch použila riadené strely. Ruské sily podľa ukrajinskej armády po útokoch majú veľké logistické problémy.

The Chongar bridge, which connects the annexed Crimea with part of the Kherson region was supposedly hit with Storm Shadow missiles.#Chongar #StormShadow #Crimea #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/f6KiRqqJGh

— Natalka (@NatalkaKyiv) August 6, 2023