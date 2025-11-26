Ukrajinec je už len kúsok od vrcholu v hierarchii sumo. Mladík získal titul ozeki rekordne rýchlo

Stále iba 21-ročný Danylo Javhusišyn, ktorý pred troma rokmi ušiel pred vojnou vo svojej vlasti, sa stal prvým Ukrajincom s druhým najvyšším titulom v tradičnom čínskom bojovom športe – sumo.
Mladý Ukrajinec opantal Japonsko. Sníva o najvyššom titule
Mladík známy pod športovým menom Aonišiki dosiahol titul ozeki rekordne rýchlo, keďže v tomto odvetví debutoval až v júli 2023. Od zavedenia šiestich turnajov ročne v roku 1958 ešte nikto nepostúpil z najnižšej úrovne tak rýchlo.
Javhusišyn počas ostatného víkendu ovládol svoj prvý turnaj na Kjúšu Grand Sumo Tournament, keď v záverečnom súboji zdolal mongolského veľmajstra, nestačil na neho jokozuna Hošorju.
Ukrajinec je len štvrtý Európan s titulom ozeki po zápasníkoch z Estónska, Bulharska a Gruzínska. Po ceremónii povýšenia sa Javhusišyn poklonil starším zápasníkom pred zlatými skladacími stenami a oslávil to tak, že držal veľkú morskú pražmu ako symbol šťastia.
„Prekvapil som sám seba, ale nikdy som nevenoval pozornosť tomu, ako rýchlo to ide. Najlepšie, čo som urobil, bolo pozorne počúvať svojho trénera,“ povedal plynule po japonsky.
Javhusišyn sa narodil v ukrajinskom meste Vinnycia, so sumom začal vo veku siedmich rokov a vo veku 17 rokov sa stal národným šampiónom.
Vďaka nízkemu veku sa vyhol povinnej vojenskej službe po ruskej invázii a najprv sa presťahoval s rodičmi do Nemecka. Následne zamieril do Japonska, pričom vôbec neovládal jazyk.
„Najviac si cením podporu, ktorú som dostal ešte pred príchodom do Japonska. Rodičia boli veľmi šťastní, keď som vyhral turnaj, chcem im zavolať,“ dodal mladík.