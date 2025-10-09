Mladý Ukrajinec opantal Japonsko. Sníva o najvyššom titule

Stále iba 21-ročný Ukrajinec Danylo Javhusišyn ušiel z vlasti v roku 2022 pred vojenskou inváziou Rusov a stal sa jednou z najväčších hviezd japonského športu – sumo.
Mladík známy pod športovým menom Aonišiki sa po príchode do Japonska rýchlo presadil v tradičnom športe „krajiny vychádzajúceho slnka“ a za jediný rok sa dostal do horných divízií, pričom získal postup na štvrtý najvyšší stupeň.
„Keď som začal so sumom, veril som, že sa dostanem do horných divízií, ale nečakal som, že to pôjde tak rýchlo. Teraz je mojím cieľom stať sa veľmajstrom,“ povedal na tlačovej konferencii v Tokiu.
Javhusišyn začal so sumom už ako 7-ročný a vo veku 17 rokov sa stal národným šampiónom Ukrajiny. Vďaka veku sa vyhol vojenskej povinnosti a po vypuknutí vojny sa presťahoval do Nemecka a následne do Japonska, kde sa naučil plynule po japonsky.
Je druhým Ukrajincom v profesionálnom sumo po Serhijovi Sokolovskom (Šiši), s ktorým má teraz súťažný vzťah. „Šiši mi najprv dával rady, ale teraz sme súperi,“ povedal Javhusišyn.
Jeho postup do horných divízií bol piaty najrýchlejší od zavedenia súčasného systému šiestich turnajov ročne v roku 1958. V 12. turnaji prekonal jedného z veľmajstrov a zatiaľ má vo všetkých súťažiach kladnú bilanciu.
„Ľudia majú slabé chvíle, ale ja viem, čo chcem a snažím sa to dosiahnuť,“ dodal mladý bojovník s titulom komusubi.