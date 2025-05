Ukrajinci zničili druhé ruské lietadlo za deň, zostrelili ho na Kryme

Ukrajinské sily v priebehu soboty zacielili na dve ruské vojenské lietadlá. Ako referuje web espreso.tv, po zničení stíhačky Su-30 pomocou námorného dronu nad Čiernym morom sa druhý podobný prípad udial na okupovanom Kryme.

„Zostrelenie ruského vojenského lietadla naším námorným dronom bolo brilantné. Dôkaz ukrajinských schopností. Okrem toho naša armáda veľmi presne vykonala operáciu proti vojenským objektom na území Krymu. Mínus jedno ďalšie, druhé, ruské lietadlo za deň,“ uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo večernom videoprejave.

Zelenskyj predtým vybraným médiám vrátane agentúry AFP povedal, že nevie zaručiť, že svetoví politici budú 9. mája v bezpečí na Putinovej prehliadke v Moskve. Následne indický premiér a tamojší minister obrany zrušili predtým dohodnuté návštevy podujatia.

Objavili sa aj správy o zdravotných problémoch slovenského premiéra Roberta Fica a srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, ktorí sa do Moskvy tiež chystali.

We are preparing for important foreign policy meetings and negotiations. The key issue is whether our partners can influence Russia to accede to a full ceasefire—a durable silence that would allow us to seek a way out of this war.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2025