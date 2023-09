Ukrajinci zaútočili raketometom HIMARS na ruské veliteľské stanovište, zomrelo osem dôstojníkov (video)

Ukrajinský úder raketometom HIMARS na ruské veliteľské stanovište v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny zabil ôsmich dôstojníkov a ďalších siedmich zranil.

Informácie o umiestnení veliteľského stanovišťa ukrajinskej armáde poskytla Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU). Uviedol to web Ukrajinská pravda. Útok raketometom HIMARS ukrajinskí vojaci podnikli počas dennej porady dôstojníkov ruského 24. motostreleckého pluku 70. motostreleckej divízie.

🇺🇦💪The #Ukrainian military used #HIMARS to strike the command post of #Russian officers of the 24th motorized rifle regiment of the 70th motorized rifle division in the #Kherson region. pic.twitter.com/rZJMumlJGd

— HexQeen (@dqeen12345) September 26, 2023