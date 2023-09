Rusi zaútočili na prístav a pohraničnú infraštruktúru v Odeskej oblasti, ukrajinská armáda zničila 26 dronov Šáhid (video)

Ukrajinská protivzdušná obrana zničila v noci na utorok dovedna 26 z 38 bezpilotných lietadiel Šáhid iránskej výroby vypustených ruskými okupantmi. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ukrajinských predstaviteľov.

Hovorkyňa južného velenia ukrajinskej armády Natalia Humeňuková uviedla, že nepriateľ opäť zaútočil na prístav a pohraničnú infraštruktúru v Odeskej oblasti, zásah evidujú i v Podunajsku. Riziko hrozilo aj cestujúcim autobusu, ktorý sa pripravoval na prekročenie hranice. Drony okrem Odeskej oblasti zneškodnili taktiež v Chersonskej, Mykolajivskej a Kirovohradskej oblasti.

The sky over #Odesa #Ukraine tonight. #Russia is attacking port facilities, and not only in #Odesa, but also in #Chornomorsk – with #Shahed drones and Onyx missiles.

In Odesa a big hotel of the same name was hit and is burning. The building hadn’t been working as a hotel. pic.twitter.com/Z98NMcWRLs

