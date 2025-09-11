Ukrajinca podozrivého z kyberkriminality zaradili na zoznam najhľadanejších osôb v EÚ

Volodymyr Tymoščuk je obvinený z vedenia siete, ktorá spôsobila škody za miliardy dolárov.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
A Computer System Hacked Warning
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Európa Iné správy Iné správy z lokality Európa

Ukrajinský občan Volodymyr Tymoščuk, obvinený z vedenia kyberkriminálnej siete, ktorá spôsobila škody za viac ako 18 miliárd dolárov, bol v stredu zaradený na zoznam najhľadanejších osôb Európskej únie, oznámil európsky policajný úrad Europol.

Dvadsaťosemročný Tymoščuk je obvinený z pomoci pri nasadení ransomvéru „Lockergoga“, ktorý narušil činnosť stoviek spoločností a prinútil ich platiť výkupné.

Europol uviedol, že podozrivý je hľadaný viacerými krajinami a je považovaný za prioritu pre medzinárodné orgány činné v trestnom konaní.

Jeho identifikácia nasledovala po „náročnom medzinárodnom vyšetrovaní“, v rámci ktorého úzko spolupracovali vyšetrovatelia z Francúzska, Nemecka, Nórska, Švajčiarska, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva a USA.

Niekoľko členov skupiny už bolo zadržaných na Ukrajine. Polícia mapovala štruktúru skupiny a identifikovala aktérov na všetkých úrovniach – od vývojárov škodlivého softvéru a špecialistov na prieniky až po pranie špinavých peňazí.

Ministerstvo spravodlivosti USA ponúka odmenu až 10 miliónov dolárov za informácie vedúce k zatknutiu Tymoščuka.

Firmy a inštitúcie: EU Európska úniaEuropol
Okruhy tém: kyberkriminalita
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk