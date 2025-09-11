Ukrajinca podozrivého z kyberkriminality zaradili na zoznam najhľadanejších osôb v EÚ

Ukrajinský občan Volodymyr Tymoščuk, obvinený z vedenia kyberkriminálnej siete, ktorá spôsobila škody za viac ako 18 miliárd dolárov, bol v stredu zaradený na zoznam najhľadanejších osôb Európskej únie, oznámil európsky policajný úrad Europol.
Dvadsaťosemročný Tymoščuk je obvinený z pomoci pri nasadení ransomvéru „Lockergoga“, ktorý narušil činnosť stoviek spoločností a prinútil ich platiť výkupné.
Falošné e-maily, hackovanie aj pornografia. Prípadov kyberkriminality pribúda
Europol uviedol, že podozrivý je hľadaný viacerými krajinami a je považovaný za prioritu pre medzinárodné orgány činné v trestnom konaní.
Jeho identifikácia nasledovala po „náročnom medzinárodnom vyšetrovaní“, v rámci ktorého úzko spolupracovali vyšetrovatelia z Francúzska, Nemecka, Nórska, Švajčiarska, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva a USA.
Bývalého kapitána ukrajinskej futbalovej reprezentácie Tymoščuka obvinili z napomáhania Rusku
Niekoľko členov skupiny už bolo zadržaných na Ukrajine. Polícia mapovala štruktúru skupiny a identifikovala aktérov na všetkých úrovniach – od vývojárov škodlivého softvéru a špecialistov na prieniky až po pranie špinavých peňazí.
Ministerstvo spravodlivosti USA ponúka odmenu až 10 miliónov dolárov za informácie vedúce k zatknutiu Tymoščuka.