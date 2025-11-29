Ukrajina zasiahla kľúčové ruské vojenské a energetické ciele v Taganrogu a Krasnodarskom kraji

Ukrajinské sily v noci na sobotu úspešne zasiahli niekoľko kľúčových ruských objektov. Ako referuje web Ukrajinská pravda, informoval o tom ukrajinský generálny štáb.
V meste Taganrog v Rostovskej oblasti zasiahli ukrajinské jednotky objekty závodu Beriev Aircraft Company, ktorý sa špecializuje na vývoj a výrobu lietadiel, najmä obojživelných a vodných strojov. Závod sa zároveň využíva na modernizáciu strategických bombardérov Tu-95 a lietadiel včasného varovania A-50.
Podľa prvých správ vypukol požiar v dielni, ktorá sa používa na opravy lietadiel Tu-95. Ukrajinské sily opäť zasiahli ropnú rafinériu Afipskij v Krasnodarskom kraji, ktorá patrí medzi kľúčové zariadenia využívané na zásobovanie ruských jednotiek. Z miesta útoku hlásili výbuchy a krátko nato tam vypukol požiar. Rozsah škôd sa mapuje.
Útok námorných dronov vyradil z prevádzky hlavný ruský ropný terminál pri Novorossijsku
Ukrajina potvrdila aj úspešný zásah vertikálnej nádrže typu RV-5000 v ropnom termináli Tuapse v Krasnodarskom kraji. Zničená nádrž s kapacitou až päťtisíc kubických metrov ropy či ropných produktov bola súčasťou prístavnej infraštruktúry, ktorá podporuje ruskú palivovú logistiku.