Ukrajina zakázala vstup trom maďarským vojenským predstaviteľom na svoje územie

Ukrajina v piatok oznámila, že zakázala vstup trom vysokopostaveným maďarským vojenským predstaviteľom na svoje územie. Kyjev tak reagoval na rovnaké opatrenie Budapešti, ktoré pravdepodobne ešte viac vyostrí napäté vzťahy medzi oboma krajinami.
„Každý prejav neúcty zo strany Maďarska bude mať adekvátnu reakciu, najmä ak pôjde o neúctu voči našim ozbrojeným silám,“ napísal na mikroblogovacej sieti X šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha. Maďarsko, ktoré je najbližším partnerom Moskvy v Európskej únii, na toto rozhodnutie bezprostredne nereagovalo.
Budapešť ešte v júli zakázala vstup trom ukrajinským vojenským predstaviteľom. Obvinila ich, že sa podieľali na nútenom odvedení maďarsko-ukrajinského občana, ktorého podľa tvrdenia Maďarska ukrajinskí verbovači ubili na smrť. Ukrajina tieto obvinenia rázne odmietla.
Orbán sa posťažoval Trumpovi na ukrajinské útoky na ropovod Družba
Neskôr Budapešť zakázala vstup ukrajinskému vojenskému veliteľovi, o ktorom tvrdí, že je zodpovedný za útoky na ruský ropovod, ktorý zásobuje Maďarsko. Kyjev v reakcii obvinil Budapešť z „morálneho úpadku“.
Obe krajiny si v máji vyhostili po dvoch diplomatoch pre vzájomné obvinenia zo špionáže.