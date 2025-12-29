Ruskí vojaci v Doneckej oblasti popravili dvoch zajatých ukrajinských vojakov

Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Foto: SITA/AP
Ruskí vojaci popravili dvoch ukrajinských vojakov, keď ich zajali v obci Šachove v Doneckej oblasti. Ako referuje web United 24, informovala o tom v pondelok generálna prokuratúra Ukrajiny.

Podľa vyhlásenia sa incident stal v sobotu počas útoku na ukrajinské pozície, keď ruskí vojaci zajali dvoch príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl, ktorí plnili bojovú úlohu.

„Okupanti sa im vyhrážali strelnými zbraňami, jedného z vojakov prinútili čiastočne sa vyzliecť a následneoboch neozbrojených obrancov zastrelili. Po poprave vyzliekli aj telo druhého obrancu,“ uviedli vyšetrovatelia.

Generálna prokuratúra uviedla, že zabíjanie vojnových zajatcov je hrubým porušením Ženevských dohovorov a je klasifikované ako závažný zločin. Orgány činné v trestnom konaní podľa prokuratúry podniknú kroky, aby objasnili všetky okolnosti incidentu a identifikovali zodpovedné osoby.

Analytická skupina DeepState už skôr uviedla, že ruské jednotky 20. decembra zabili troch neozbrojených ukrajinských vojakov neďaleko mesta Huľajpole v Záporožskej oblasti. Ide o ďalší zdokumentovaný prípad popravy ukrajinských vojnových zajatcov ruskými silami.

