Ruskí vojaci v Doneckej oblasti popravili dvoch zajatých ukrajinských vojakov

Ruskí vojaci popravili dvoch ukrajinských vojakov, keď ich zajali v obci Šachove v Doneckej oblasti. Ako referuje web United 24, informovala o tom v pondelok generálna prokuratúra Ukrajiny.
Podľa vyhlásenia sa incident stal v sobotu počas útoku na ukrajinské pozície, keď ruskí vojaci zajali dvoch príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl, ktorí plnili bojovú úlohu.
„Okupanti sa im vyhrážali strelnými zbraňami, jedného z vojakov prinútili čiastočne sa vyzliecť a následneoboch neozbrojených obrancov zastrelili. Po poprave vyzliekli aj telo druhého obrancu,“ uviedli vyšetrovatelia.
Generálna prokuratúra uviedla, že zabíjanie vojnových zajatcov je hrubým porušením Ženevských dohovorov a je klasifikované ako závažný zločin. Orgány činné v trestnom konaní podľa prokuratúry podniknú kroky, aby objasnili všetky okolnosti incidentu a identifikovali zodpovedné osoby.
Zelenskyj a Trump sa dohodli na „silných“ bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, nepotrvajú však navždy
Analytická skupina DeepState už skôr uviedla, že ruské jednotky 20. decembra zabili troch neozbrojených ukrajinských vojakov neďaleko mesta Huľajpole v Záporožskej oblasti. Ide o ďalší zdokumentovaný prípad popravy ukrajinských vojnových zajatcov ruskými silami.