Ukrajina uvažuje o vypínaní mobilného internetu pri ruských útokoch dronmi vybavených SIM kartami

Špecialista z Generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny uviedol, že ak Rusi začnú vo veľkom rozsahu používať drony vybavené SIM kartami, môže byť počas vzdušného poplachu nutné vypínať mobilný internet. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje portál Novynarňa.
Podľa ukrajinského generálneho štábu Rusi používajú bezpilotné lietadlá vybavené SIM kartami z iných krajín vrátane Ukrajiny už približne šesť mesiacov.
Zdroj z generálneho štábu dodal, že v ukrajinskom parlamente sa v súčasnosti prerokúva návrh zákona, ktorý by povoľoval počas náletov vypínať mobilný internet.
Možno by malo zmysel aj znížiť rýchlosť internetu, aby sa napríklad spomalil prenos informácií do kamery FPV dronu, dodal zdroj.