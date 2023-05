Ukrajina tajne rokovala s Lukašenkom. Nie je idiot, vyhlásil šéf vojenskej služby Budanov

Ukrajinský zákonodarca Jevhen Ševčenko na žiadosť ukrajinských špeciálnych služieb tajne rokoval so samozvaným prezidentom Bieloruska Alexandrom Lukašenkom. Ako referuje web Ukrajinská pravda, tvrdí to šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov.

Z územia Bieloruska podľa neho smerom na Ukrajinu už „dlho nebolo nič vypustené“, čo je „výsledok komplexných opatrení“ rôznych ukrajinských síl. Budanov sa navyše domnieva, že ruský vodca Vladimir Putin už stratil akúkoľvek nádej, že sa mu podarí zatiahnuť Lukašenka do vojny proti Ukrajine.

Komunikácia s Lukašenkom

„Či ho máme radi, alebo nie, Lukašenko nie je idiot. A nechce, aby sa zopakovalo to, čo sa stalo 24. februára 2022,“ povedal Budanov a pripomenul deň začiatku ruskej invázie, ktorej vtedy „poslúžilo“ i bieloruské územie.

„V skutočnosti sa vtedy jeho názor nebral do úvahy, ale urobil závery a všetci to vidia,“ dodal Budanov, pričom podotkol, že komunikácia s Lukašenkom sa udiala prostredníctvom rôznych kanálov.

Ťažia zo Ševčenkových konexií

„Zapojili sme všetky možné komunikačné prostriedky, všetky možnosti, ktoré sme mali. Zapojili sme aj poslanca parlamentu, to je tiež pravda. Všetko sa to urobilo, aby sa zabránilo zavlečeniu Bieloruska do tejto vojny. A keď sme ruskú armádu vyhnali a oni ušli, táto komunikácia bola kľúčová pre to, aby sme zabránili novým pokusom o inváziu z územia Bieloruska či podniknutie útokov na Ukrajinu. Čas ukázal, že sa nám to zatiaľ podarilo,“ skonštatoval Budanov.

Spomenutého poslanca ukrajinského parlamentu Ševčenka, ktorý rokoval s Lukašenkom, vylúčili zo strany prezidenta Volodymyra Zelenského Služobník ľudu, pretože sympatizoval s bieloruským prezidentom.

„Nuž, každý chápe, že toto je Jevhen Ševčenko. Ťažíme z jeho komunikácie a konexií. V skutočnosti sme to nikdy netajili. V tomto procese je efektívny. Povedzme, že nám takto pomáha už dlho. A nikdy neodmietol, keď sme sa naňho obrátili s nejakými požiadavkami,“ vyhlásil Budanov.