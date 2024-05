Ukrajina sa po príchode americkej pomoci musí čo najskôr chopiť iniciatívy na bojisku, môže tak získať viaceré výhody

Ukrajina by sa mala po príchode americkej pomoci chopiť iniciatívy na bojisku, čo najskôr to bude možné. V najnovšej správe o vojne na Ukrajine to konštatujú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Hoci podľa nich americkí predstavitelia naznačili podporu nových ukrajinských protiofenzívnych operácií v roku 2025, Rusko by v roku 2024 nemalo získať iniciatívu na bojisku, pretože tým získa viacero výhod. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Inštitút sa odvoláva na správu denníka The Financial Times z 5. mája, podľa ktorej poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan povedal, že po tom, ako americká vojenská pomoc pomôže zastaviť ruské pokroky v tomto roku, Ukrajina plánuje na budúci rok ofenzívu zameranú na znovuzískanie stratených území. Poznamenal pritom, že pomoc z USA okamžite nezmení situáciu na bojisku, ale ukrajinské sily budú môcť udržať situáciu a odolať ruským útokom po zvyšok roku 2024.

Analytici však poukazujú, že bude trvať niekoľko týždňov, kým západné zbrane a munícia prídu na frontovú líniu a budú mať skutočný dopad na bojisko. Pomoc ale pravdepodobne umožní Ukrajincom stabilizovať frontovú líniu a prevziať iniciatívu.