Nórsko podozrieva Moskvu z prípravy sabotáže proti infraštruktúre krajiny. Niekoľkých ruských agentov už údajne odhalili

Ruskí spravodajskí agenti podľa Nórskej policajnej bezpečnostnej služby (PST) pôsobia na západe Nórska. Znamenať by to podľa nej mohlo, že Moskva pripravuje sabotážne operácie proti kritickej infraštruktúre. Povedal to šéf PST v západnom Nórsku Torgils Lutro pre vysielaciu spoločnosť NRK. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Lutro uviedol, že niekoľkých ruských agentov v Nórsku odhalili, ale ich počet nespresnil. Podľa PST ruské spravodajské aktivity na nórskom území sa zintenzívnili od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú Moskva odštartovala vo februári 2022. Nórske úrady odvtedy pre podozrenie zo spravodajskej činnosti vyhostili viac ako 15 zamestnancov ruského veľvyslanectva.