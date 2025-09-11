Uhryznutie mačkou alebo iným zvieraťom vám skomplikuje pobyt v zahraničí

Uhryznutie alebo poškrabanie môže ohroziť váš život. Poistovne.sk vám ponúkajú niekoľko užitočných rád z praxe.
Uhryznutie mačkou v Turecku
Pani Jana si užívala dovolenku v Turecku. Pár dní pred odletom domov na hotelovej terase na ňu zozadu skočila mačka a pohrýzla ju do päty. Zranenie nebolo veľké, no pre istotu si ho išla nechať ošetriť k hotelovému zdravotníkovi. Zdravotník jej ranu vydezinfikoval a povedal, že potrebuje vakcínu proti tetanu a besnote. Zatelefonoval do najbližšej súkromnej nemocnice, kde mu oznámili, že vakcínu môže pichnúť iba lekár v štátnej nemocnici.
Jana mala cestovné poistenie a teda zavolala na asistenčnú službu, aby zistila, ako má postupovať v tejto situácii. Asistenčné služby jej potvrdili informáciu, že musí ísť do štátnej nemocnice. Avšak, poisťovňa so štátnou nemocnicou nemá uzavretú zmluvu. Poslali jej adresu nemocnice s tým, že dopravu do nemocnice i späť si musí zorganizovať sama, za ošetrenie zaplatiť a následne po návrate domov požiadať o preplatenie nákladov poisťovňu. Poisťovňa ďalší deň kontaktovala Janu, aby sa uistila, či ešte potrebuje nejakú pomoc a či je jej zdravotný stav v poriadku.
Účet za taxík sa vyšplhal na 100 eur, cena za vakcínu bola 705 tureckých lír, čo je v prepočte 15 eur. Po návrate domov Jana vyplnila on-line hlásenie poistnej udalosti, priložila účet za taxík a vakcínu. Poisťovňa jej preplatila tieto náklady do 7 dní. Po návrate domov musí pokračovať v liečbe, vakcínu proti besnote je potrebné podať až 5 krát na infektologickej klinike. Vakcína proti besnote nie je hradená z verejného zdravotníctva a jedna dávka stojí okolo 45 eur. Celkový účet za 4 vakcíny podané na Slovensku sa vyšplhal na 180 eur.
Praktické rady pre cestovateľov
1. Pozor si dajte v oblastiach so sťaženým prístupom k zdravotnej starostlivosti
Vzhľadom na to, že vakcínu proti besnote je potrebné podať čo najskôr, majte sa na pozore hlavne v odľahlých regiónoch, kde je buď problematická doprava, alebo nemocnica je ďaleko. V mnohých krajinách vakcíny proti besnote môžu podávať IBA vo verejných (štátnych) nemocniciach. Čiže súkromné zdravotnícke zariadenia, ktoré sú často prítomné v turistických regiónoch vám nevedia pomôcť. Napokon ani na Slovensku vám túto vakcínu nepichne hociaký lekár.
2. Jazyková bariéra
V štátnej nemocnici počítajte s jazykovou bariérou, zvládnuť ju dokážete s aplikáciou na prekladanie do cudzieho jazyka. Potrebujete mať mobil a prístup na internet.
3. Peniaze na úhradu
Určite počítajte s finančnou rezervou, aby ste mohli uhradiť na ošetrenie. Napríklad taxík v Turecku bolo možné uhradiť iba v hotovosti. V nemocnici zas neakceptovali eurá, iba turecké líry a platobné karty.
4. Upravte svoj cestovateľský plán
Treba si uvedomiť, že vakcínu proti besnote je potrebné podať čím skôr a očkovacia schéma zahŕňa až 5 dávok a to v týchto intervaloch: 0, 3, 7, 14 a 28 dní po uhryznutí. Vakcínu je potrebné skladovať v chladničke, inak môže prísť k jej znehodnoteniu.
5. Očkovanie určite nepodceňujte
Inkubačná doba besnoty u človeka môže trvať týždne až mesiace. Čím bližšie je rana k mozgu, tým kratšia je inkubačná doba. Po objavení sa prvých príznakov besnoty u človeka je ochorenie prakticky nevyliečiteľné a vždy vedie k smrti.
Vysoko rizikové regióny z pohľadu besnoty sú najmä:
- Väčšina krajín Afriky: Sub-saharská Afrika je obzvlášť postihnutá.
- Väčšina krajín Ázie: Najmä India (ktorá má najvyšší počet úmrtí na besnotu na svete, hlavne kvôli túlavým psom), juhovýchodná Ázia a časti Strednej Ázie.
- Časti Latinskej Ameriky: Niektoré oblasti Strednej a Južnej Ameriky.
