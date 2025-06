Uhríkova manželka vstúpila do politiky. Europoslanec otvorene, či sa nebojí, že bude vystavená útokom hejterov - VIDEO

Europoslanca Milana Uhríka (hnutie Republika) sme sa pýtali na to, prečo sa jeho manželka Zuzana rozhodla vstúpiť do politiky a či sa nebojí útokov, ktorým sú ženy v politickom ringu vystavované.

„Obdivujem ju, že sa tak rozhodla. Ja sám sa jej čudujem, lebo je to tlak na psychiku a samozrejme tie negatívne a hejterské komentáre to vždy bude, tomu sa nedá vyhnúť,“ povedal Uhrík v rozhovore pre agentúru SITA.

„Na druhej strane moja manželka Zuzana má veľmi dobrý politický prehľad, v mnohých veciach mi radí, čo sa týka politiky, má veľmi dobré postrehy a reálne sa vyzná do politického diania. Ako matka vníma hodnotové nastavenie, že čo je správne pre výchovu dieťaťa, a ako ekonómka má prehľad o základnej finančnej gramotnosti, že čo je ekonomicky výhodné a čo nie je a na štátnej úrovni, čo by sa malo alebo nemalo diať,“ povedal Uhrík s tým, že manželke drží palce a má jeho podporu.

„Celkovo si myslím, že by sa do politiky malo zapájať viac žien, najmä do tej vlasteneckej. Často si ženy v súvislosti s politikou povedia, že je to parketa pre chlapov, nemyslím si, že je to celkom tak a mali by tam byť aj ženy,“ hovorí europoslanec.

„Po druhé si ľudia často povedia, že do politiky nejdú, lebo je to samí mafián, klamár atď. Máme také porekadlo, že múdrejší ustúpi a hlúpejší zostane a toto si ľudia povedia. Len potom to znamená, že múdrejší ľudia a aj múdrejšie ženy ustupujú a nejdú do politiky vôbec a tí hlupáci, ktorých kritizujú, tam zostávajú, lebo mnohí z nich nemajú sebareflexiu a nevedia, že na to nemajú schopnosti ani nejaké morálne či osobnostné predpoklady. Potom tá politika navonok tak aj vyzerá, a potom tak vyzerá aj celý štát, a to ma mrzí. Povzbudzujem preto viacero šikovných žien, aby sa angažovali v politike,“ uviedol na záver Uhrík.