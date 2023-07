Uhrík tvrdí, že v hnutí Republika nikto holokaust nepopiera a na Smer-SD majú niekoľko požiadaviek

Predseda hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík tvrdí, že v hnutí Republika nikto holokaust nepopiera. Zároveň podporujú aj členstvo v Európskej únii (EÚ). Ako ďalej v piatok uviedol v relácii Téma televízie TA3, chcú, aby sa EÚ zreformovala a aby sa vrátila k hospodárskemu modelu rozumnej, vyváženej, ekonomickej spolupráce.

Podľa Uhríkových slov mala strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) podmienku pre vytvorenie prípadnej koalície s hnutím Republika. Požadovala od nich antifašistický pilier. „Pre nás to nie je požiadavka. To je požiadavka, ako keby požadovali, aby sme rozprávali po slovensky na tlačových konferenciách. Jednoducho je to samozrejmosť. Hnutie republika je jednoznačne antifašistická strana,“ uviedol Uhrík.

Europoslanec ďalej uviedol, že hnutie má na Smer-SD taktiež niekoľko požiadaviek. Podľa Uhríkových slov ide o antikorupčný pilier. „My nedovolíme návrat éry našich ľudí, to, čo sme my sami kritizovali, keď sme v minulosti boli v opozícii,“ zdôraznil.